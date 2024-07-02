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Политика ,  
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Российские корабли с «Адмиралом Горшковым» зашли в порт Венесуэлы

Фрегат &laquo;Адмирал Горшков&raquo;
Фрегат «Адмирал Горшков» (Фото: Минобороны России)

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» зашли в порт Ла-Гуайра Венесуэлы, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Деловой заход продлится несколько дней, после чего североморцы продолжат выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана», — говорится в публикации. Во время стоянки в порту экипажи кораблей отдохнут и осмотрят местные достопримечательности.

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Фрегат &laquo;Адмирал Горшков&raquo;

Отряд Севфлота вышел в дальний поход 17 мая. В его состав также входят морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». С 12 по 17 июня суда находились с визитом в Гаване. Кубинские власти подчеркивали, что ни на одном из кораблей нет ядерного оружия.

США заявили, что не видят угрозы в визите отряда российских кораблей на Кубу, но пообещали следить за происходящим и направили атомную подлодку Helena в залив Гуантанамо. МИД Кубы раскритиковал решение и обвинил США в антикубинской политике.

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Теги
Минобороны Северный флот Венесуэла
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