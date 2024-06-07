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Белый дом ответил на данные о визите российских кораблей на Кубу

Кирби: США не видят угрозы в визите российских кораблей в Гавану

США не видят угрозы нацбезопасности в предстоящем визите на Кубу отряда российских кораблей, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

«Будем внимательно за этим следить. Но мы не ожидаем какой-либо серьезной угрозы национальной безопасности в результате этих учений», — сказал он (цитата по ТАСС).

Накануне Министерство революционных вооруженных сил Кубы сообщило, что в период с 12 по 17 июня отряд из четырех российских кораблей будет находиться с официальным визитом в порту Гаваны. В группу входят четыре судна — фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтеналивной танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Куба анонсировала визит «Адмирала Горшкова» и российской атомной подлодки
Политика
Фото:Michael Zegers / Global Look Press

«Этот визит соответствует историческим отношениям дружбы между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным нормам, участником которых является Куба», — заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что корабли не несут ядерного оружия, а потому их остановка не представляет угрозы для региональной безопасности.

Минобороны России сообщило об отправлении в дальний поход отряда кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» в середине мая. «Основные задачи похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны», — пояснили в ведомстве.

Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald писали со ссылкой на источники среди американских чиновников, что Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений в ближайшие недели. Собеседники изданий допустили, что корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, останутся в регионе до конца лета и осенью проведут еще одни маневры.

Учения должны стать первыми маневрами с участием российских военных в Карибском бассейне с 2019 года, утверждали издания. США восприняли их как ответ на поддержку Вашингтоном Киева.

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Теги
Гавана Куба США военные корабли
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