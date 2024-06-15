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Политика ,  
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Власти Кубы раскритиковали визит подлодки США Helena в Гуантанамо

МИД Кубы: подлодка США Helena зашла на базу в Гуантанамо без приглашения

Американская подлодка USS Helena зашла на базу США в Гуантанамо без приглашения, заявил замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио Домингес. Его слова приводит издание Cubadebate.

«Мы знали об их присутствии, поскольку, согласно прецедентам, которым мы следуем уже много лет, США нас проинформировали заранее. Тем не менее, нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств», — отметил Фернандес.

По словам замглавы МИДа, США официально проводят антикубинскую политику.

Фернандес отметил, что визиты военно-морских сил в страну должны проходить по приглашению, «а это не тот случай». Он уточнил, что важно помнить об оккупации силами США провинции Гуантанамо, в заливе которой сейчас находится подлодка.

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12 июня на Кубу прибыла российская корабельная ударная группа с фрегатом «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодкой «Казань». Корабли отработали применение ракетного оружия и зашли в порт Гаваны. Отряд будет находиться с официальным визитом на Кубе с 12 по 17 июня.

На фоне этого на следующий день ударная атомная подлодка США Helena вошла в залив Гуантанамо.

Власти США отметили, что не увидели угрозы в прибытии российских кораблей, напомнив, что они не в первый раз посещают Западное полушарие. В 2015 году у берегов США появился российский разведывательный военный корабль «Виктор Леонов», он вошел в порт Гаваны за день до американо-кубинских переговоров, посвященных нормализации отношений. Власти США тогда отметили, что прибытие корабля абсолютно законно.

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Теги
Куба США Гуантанамо Россия

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