Куба анонсировала визит «Адмирала Горшкова» и российской атомной подлодки

С 12 по 17 июня в Гавану прибудут четыре российских военных корабля. Куба заверила, что на судах не будет ядерного оружия и их остановка не несет угрозы для региона. СМИ до этого писали о переброске российских кораблей для учений

Фото: Michael Zegers / Global Look Press

Отряд российских кораблей с 12 по 17 июня будет находиться с официальным визитом в порту Гаваны, сообщило Министерство революционных вооруженных сил Кубы. В группу входят четыре судна — фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтеналивной танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

«Этот визит соответствует историческим отношениям дружбы между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным нормам, участником которых является Куба. Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их остановка в нашей стране не представляет угрозы для региона», — подчеркнули кубинские военные.

В ходе визита российские военные в том числе встретятся с командующим кубинским военно-морским флотом и губернатором Гаваны. Также они посетят «места, представляющие исторический и культурный интерес», говорится в сообщении.

Во время прибытия в порт Гаваны с одного из российских кораблей произведут 21 залп «в качестве салюта нации», на него ответит артиллерийская батарея кубинских Революционных вооруженных сил из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья.

О выходе отряда кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» в дальний поход пресс-служба Минобороны сообщила в середине мая. «Основные задачи похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны», — говорилось в сообщении.

6 июня ряд СМИ, в частности Reuters, The Associated Press, CBS и Miami Herald, ссылаясь на источники среди американских чиновников, сообщали, что Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений в ближайшие недели. По версии собеседников изданий, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, после учений останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут еще одни маневры.

По данным СМИ, это будут первые совместные учения с участием российских военных в Карибском бассейне с 2019 года. В США маневры интерпретируют как ответ на поддержку Вашингтоном Киева.

США не считают учения угрозой, хоть Россия не стала о них предупреждать, но будут следить за происходящим. В Белом доме не обеспокоены, поскольку Россия ежегодно отправляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год. Собеседник Miami Herald пояснил, что такого рода учения проводятся нечасто, поскольку Россия имеет для этого ограниченные возможности.