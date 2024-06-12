Фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Казань» прибыли на Кубу

Минобороны сообщило о прибытии на Кубу «Адмирала Горшкова» и подлодки «Казань»

В порт Гаваны прибыл отряд кораблей Северного флота. Перед этим «Адмирал Горшков» и подлодка «Казань» провели учение по применению ракетного оружия. Куба утверждала, что на кораблях не будет ядерного оружия, США обещали следить

Фрегат «Адмирал Горшков» (Фото: Alexandre Meneghini / Reuters)

Фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка «Казань» вместе с другими кораблями Северного флота прибыли на Кубу, в порт Гаваны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В День России отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомного подводного ракетного крейсера «Казань», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Николай Чикер» прибыл с неофициальным визитом в порт Гавана Республики Куба», — говорится в сообщении.

Video

В ведомстве отметили, что за несколько часов до захода в порт тактическая корабельная ударная группа в составе фрегата «Адмирала Горшкова» и подлодки «Казань» завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия. С борта фрегата поднимался в воздух корабельный вертолет Ка-27.

В ходе учения экипажи отработали применение ракетного оружия способом компьютерного моделирования по корабельным группировкам условного противника, находящимся на расстоянии свыше 600 км. Операторы на автоматизированных рабочих местах производили поражение условных целей «без фактического пуска ракет», подчеркнули в Минобороны.

«Оцениваю учение на оценку отлично», — заявил командир фрегата «Адмирал Горшков» капитан второго ранга Павел Конов.

Обострит ли заход российских военных кораблей на Кубу отношения с США Политика

6 июня Министерство революционных вооруженных сил Кубы сообщило, что отряд российских кораблей будет находиться с официальным визитом в порту Гаваны с 12 по 17 июня. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их остановка на Кубе не представляет угрозы для региона.

До этого Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald писали, что Россия перебросит в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений. Эти учения, по мнению источников агентств и изданий, станут частью ответа российской стороны на поддержку Украины со стороны США.

Еще в мае Минобороны России доложило, что корабли Северного флота отправились в «дальний поход» для «обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны».

США пообещали следить за действиями российских кораблей. Источник телеканала CBS рассказал, что корабли Военно-морских сил США проследят за российскими военными судами, которые отправились на Кубу. В порт Гаваны на время российских учений зайдет патрульный корабль Королевского военно-морского флота Канады.