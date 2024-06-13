США отправили на Кубу атомную подлодку после прибытия кораблей России

Российская ударная группа прибыла в Гавану, после чего в порт Гуантанамо зашла американская подлодка. Власти США не увидели угрозы в визите российского отряда, но Трамп назвал немыслимым появление ВМФ России на Карибах

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

США направили ударную атомную подлодку Helena в залив Гуантанамо на Кубе для стандартного захода в порт, сообщило Южное командование армии в X.

«Быстроходная подводная лодка USS Helena находится в заливе Гуантанамо <...> выполняя свою глобальную миссию по обеспечению безопасности на море и национальной обороны. Местоположение судна и его транзит были запланированы заранее», — сказано в сообщении.

Helena относится к классу подлодок «Лос-Анджелес» — они составляют основу подводных сил ВМС США. Всего в американской армии 62 подлодки этого класса, 41 находится в строю. Подлодка спущена на воду в 1986 году, ее длина — 110 м. В Гуантанамо располагается военно-морская база США.

Накануне в этот регион прибыла российская корабельная ударная группа с фрегатом «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодкой «Казань». Корабли отработали применение ракетного оружия и зашли в порт Гаваны. Отряд будет находиться с официальным визитом на Кубе с 12 по 17 июня.

Заход российских кораблей раскритиковал бывший президент США Дональд Трамп, назвав это немыслимым. «Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся», — сказал политик журналистам после встречи в сенате с республиканцами.

Власти США не увидели угрозы в прибытии российских кораблей, напомнив, что они прежде не раз посещали Западное полушарии, а нынешние учения, вероятно, частью ответа российской стороны на поддержку Украины со стороны США.

«Речь идет о том, чтобы Россия продемонстрировала, что она все еще способна на определенный уровень глобальной демонстрации силы», — оценил собеседник Reuters среди американских чиновников. По мнению источника Miami Herald, цель захода российских кораблей — повлиять на внутреннюю аудиторию.