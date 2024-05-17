Отряд Севфлота во главе с «Адмиралом Горшковым» вышел в дальний поход

Фрегат «Адмирал Горшков» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», вооруженным «Цирконами», вышел в дальний поход, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Основные задачи похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны», — говорится в публикации.

Корабли выдвинулись из Североморска в сторону Атлантики. Помимо «Горшкова», в состав отряда вошли морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

«Адмирал Горшков» — головной корабль проекта 22350 (серия российских многоцелевых фрегатов первого ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской и океанской зон). Его приняли в состав Военно-морского флота в 2018 году.

На вооружении фрегата, помимо артиллерии и противолодочных комплексов, есть ракеты П-800 «Оникс» и зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут».