Отряд Севфлота во главе с «Адмиралом Горшковым» вышел в дальний поход
Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», вооруженным «Цирконами», вышел в дальний поход, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Основные задачи похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны», — говорится в публикации.
Корабли выдвинулись из Североморска в сторону Атлантики. Помимо «Горшкова», в состав отряда вошли морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».
«Адмирал Горшков» — головной корабль проекта 22350 (серия российских многоцелевых фрегатов первого ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской и океанской зон). Его приняли в состав Военно-морского флота в 2018 году.
На вооружении фрегата, помимо артиллерии и противолодочных комплексов, есть ракеты П-800 «Оникс» и зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут».
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки