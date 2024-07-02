Севастопольцев предупредили о плановых взрывных работах в городе

Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе, в районе бухты Голубая, ожидается плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

Губернатор предупредил жителей города о громких звуках и попросил севастопольцев не волноваться.

«На данный момент водолазы и пиротехники МЧС России ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация произойдет в период до 16:00», — говорится в сообщении.

Развожаев подчеркнул, что работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Накануне в Севастополе ввели новый сигнал оповещения «Баллистика!», который будет предупреждать об угрозе удара баллистическими ракетами.

По словам Развожаева, новый сигнал оповещения решили ввести после атаки ВСУ на Севастополь 23 июня. Тогда украинские военные нанесли удар пятью баллистическими ракетами ATACMS. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на местные пляжи. В результате погибли четыре человека, пострадали более 150.

29 июня 2024 года МЧС России сообщило о ликвидации четырех суббоеприпасов в акватории Севастополя. Пиротехники МЧС уничтожили взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка».