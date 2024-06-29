МЧС сообщило об уничтожении суббоеприпасов после удара ВСУ в Севастополе
Сотрудники МЧС ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя, найденных после атаки ВСУ с использованием американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, сообщает ведомство.
«Они обнаружены на глубине до 5 метров. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка», — сказано в сообщении.
Работа водолазов по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов в этом районе еще не завершена.
ВСУ ударили по северной части Севастополя пятью ракетами ATACMS 23 июня. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе после воздействия на нее средств ПВО. Обломки ракеты и суббоеприпасы упали на пляж в Учкуевке. На пляже и ранее были найдены неразорвавшиеся кассетные снаряды
Погибли четыре человека, в том числе двух- и девятилетняя девочки, пострадали более 150. Свыше 20 человек отправили на лечение в московские больницы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. После атаки в Севастополе ввели режим ЧС. Кроме того, власти решили усилить меры безопасности: в городе появится около 600 новых укрытий по типу блиндажей, аналогичных установленным в Белгороде, систему оповещения в Севастополе доработают, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности.
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