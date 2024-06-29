 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МЧС сообщило об уничтожении суббоеприпасов после удара ВСУ в Севастополе

МЧС сообщило об уничтожении четырех суббоеприпасов после удара ВСУ в Севастополе
Сюжет
Военная операция на Украине
В море было ликвидировано четыре снаряда. Удар ATACMS пришелся на пляжи на севере города. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Пострадали около 150

Сотрудники МЧС ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя, найденных после атаки ВСУ с использованием американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, сообщает ведомство.

«Они обнаружены на глубине до 5 метров. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка», — сказано в сообщении.

Работа водолазов по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов в этом районе еще не завершена.

Погибшую в Севастополе дочь замглавы Магадана похоронили в Крымске
Политика
Фото:Алексей Павлишак / Reuters

ВСУ ударили по северной части Севастополя пятью ракетами ATACMS 23 июня. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе после воздействия на нее средств ПВО. Обломки ракеты и суббоеприпасы упали на пляж в Учкуевке. На пляже и ранее были найдены неразорвавшиеся кассетные снаряды

Погибли четыре человека, в том числе двух- и девятилетняя девочки, пострадали более 150. Свыше 20 человек отправили на лечение в московские больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. После атаки в Севастополе ввели режим ЧС. Кроме того, власти решили усилить меры безопасности: в городе появится около 600 новых укрытий по типу блиндажей, аналогичных установленным в Белгороде, систему оповещения в Севастополе доработают, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Севастополь МЧС кассетные снаряды ATACMS
Материалы по теме
В Севастополе введут штрафы для граждан за отказ укрыть людей при тревоге
Политика
Развожаев заявил о возможности новой масштабной атаки ВСУ по Севастополю
Политика
Власти рассказали о попытках «выманить» у севастопольцев кадры атаки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
На Крымском мосту на час закрывали движение транспорта Политика, 06:50
МЧС сообщило об уничтожении суббоеприпасов после удара ВСУ в Севастополе Политика, 06:38
В МВФ заявили об угрозе финансовой системе Европы из-за активов России Экономика, 06:25
Хуситы заявили об ударах по четырем судам в двух морях Политика, 06:10
NASA во второй раз отложило возвращение корабля Starliner с орбиты Технологии и медиа, 05:53
В Боливии лидера неудавшегося госпереворота арестовали на полгода Политика, 05:36
Кушанашвили перевели из реанимации в обычную палату Общество, 05:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Иране двое погибли при нападении на автомобиль с избирательными урнами Политика, 05:09
В США заключили контракт на выпуск ракет ПВО Patriot на $4,5 млрд Политика, 04:50
Шри-Ланка потребовала от России выплаты за погибших на Украине ланкийцев Политика, 04:36
Воробьев заявил, что на месте «Крокуса» не будет концертного зала Общество, 04:32
Байден признал, что не так хорош на дебатах, как раньше Политика, 04:22
На выборах президента Ирана определились два лидера Политика, 04:00
В Петербурге завершился праздник для выпускников «Алые паруса» Общество, 03:45