МЧС сообщило об уничтожении четырех суббоеприпасов после удара ВСУ в Севастополе

МЧС сообщило об уничтожении суббоеприпасов после удара ВСУ в Севастополе

В море было ликвидировано четыре снаряда. Удар ATACMS пришелся на пляжи на севере города. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Пострадали около 150

Сотрудники МЧС ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя, найденных после атаки ВСУ с использованием американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, сообщает ведомство.

«Они обнаружены на глубине до 5 метров. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка», — сказано в сообщении.

Работа водолазов по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов в этом районе еще не завершена.

ВСУ ударили по северной части Севастополя пятью ракетами ATACMS 23 июня. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе после воздействия на нее средств ПВО. Обломки ракеты и суббоеприпасы упали на пляж в Учкуевке. На пляже и ранее были найдены неразорвавшиеся кассетные снаряды

Погибли четыре человека, в том числе двух- и девятилетняя девочки, пострадали более 150. Свыше 20 человек отправили на лечение в московские больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. После атаки в Севастополе ввели режим ЧС. Кроме того, власти решили усилить меры безопасности: в городе появится около 600 новых укрытий по типу блиндажей, аналогичных установленным в Белгороде, систему оповещения в Севастополе доработают, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности.