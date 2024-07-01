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Военная операция на Украине ,  
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Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне

Сюжет
Военная операция на Украине
Город подвергся ракетной атаке, работали средства ПВО
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, заявил губернатор Михаил Развожаев. Предварительно, уничтожены четыре цели над городом.

Информация о возможных повреждениях уточняется, также сказал он.

Ранее в городе объявили ракетную опасность. Работали силы ПВО. В 19:37 Развожаев сообщил об отбое тревоги.

Ракетная опасность также объявлена в Новороссийске в Краснодарском крае.

Севастополь подвергся масштабной атаке ВСУ 23 июня. Тогда украинские военные нанесли удар пятью баллистическими ракетами ATACMS. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на местные пляжи. Погибли четыре человека, пострадали более 150.

Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе
Горожане около стихийного мемориала&nbsp;в Севастополе
Девушка несет цветы к&nbsp;стихийному&nbsp;мемориалу&nbsp;в Севастополе
Стихийный мемориал в Севастополе
Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе
Женщина&nbsp;около стихийного мемориала в Севастополе
Стихийный мемориал в Мелитополе
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Мелитополе, около стихийного мемориала в память о погибших в Севастополе
Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе
Горожане около стихийного мемориала&nbsp;в Севастополе
Девушка несет цветы к&nbsp;стихийному&nbsp;мемориалу&nbsp;в Севастополе
Стихийный мемориал в Севастополе
Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе
Женщина&nbsp;около стихийного мемориала в Севастополе
Стихийный мемориал в Мелитополе
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Мелитополе, около стихийного мемориала в память о погибших в Севастополе
Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
Горожане около стихийного мемориала в Севастополе
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
Девушка несет цветы к стихийному мемориалу в Севастополе
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
Стихийный мемориал в Севастополе
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
Женщина около стихийного мемориала в Севастополе
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
Стихийный мемориал в Мелитополе
(Фото: Александр Полегенько / ТАСС)
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Мелитополе, около стихийного мемориала в память о погибших в Севастополе
(Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

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Теги
Персоны
Севастополь пляж ракеты ПВО
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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