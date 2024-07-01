Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне

Город подвергся ракетной атаке, работали средства ПВО

Фото: Минобороны РФ

Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, заявил губернатор Михаил Развожаев. Предварительно, уничтожены четыре цели над городом.

Информация о возможных повреждениях уточняется, также сказал он.

Ранее в городе объявили ракетную опасность. Работали силы ПВО. В 19:37 Развожаев сообщил об отбое тревоги.

Ракетная опасность также объявлена в Новороссийске в Краснодарском крае.

Севастополь подвергся масштабной атаке ВСУ 23 июня. Тогда украинские военные нанесли удар пятью баллистическими ракетами ATACMS. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на местные пляжи. Погибли четыре человека, пострадали более 150.