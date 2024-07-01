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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе ввели особый сигнал об угрозе баллистических ракет

Развожаев: в Севастополе появился сигнал оповещения «Баллистика!»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В Севастополе появился новый сигнал оповещения «Баллистика!» — он будет предупреждать об угрозе удара баллистическими ракетами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Мы разработали новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи», — рассказал Развожаев.

Сигнал воздушной тревоги при этом останется. Разница между ним и сигналом «Баллистика!» — в количестве времени, которое есть у жителей города, чтобы отреагировать и уйти в безопасное место, объяснил губернатор.

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«Угроза удара баллистическими ракетами почти не оставляет времени для маневров: после поступления сигнала есть всего одна-две минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков», — уточнил он.

Однако в случае угрозы удара, например, крылатой ракетой большой дальности Storm Shadow у людей есть до 20–30 минут на реакцию.

По словам Развожаева, новый сигнал оповещения решили ввести после атаки ВСУ на Севастополь 23 июня. Тогда украинские военные нанесли удар пятью баллистическими ракетами ATACMS. Обломки ракет и суббоеприпасы упали на местные пляжи. В результате погибли четыре человека, пострадали более 150.

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Теги
Севастополь Крым Михаил Развожаев баллистическая ракета оповещение
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