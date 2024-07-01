 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Севастополе сработали силы ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Севастополе работают средства противовоздушной обороны, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать другие меры безопасности.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — сказал Развожаев.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Севастополь ПВО
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 17:38
В водоемах Мариуполя обнаружили холероподобный вибрион Общество, 20:02
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 19:48
Путин распорядился создать Национальный центр «Россия» Политика, 19:47
«Спартак» объявил о переходе бразильского форварда из чемпионата Испании Спорт, 19:33
В Новороссийске объявили ракетную опасность Политика, 19:31
Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне⁠ Политика, 19:28
Отток капитала из криптовалютных фондов продолжился третью неделю подряд Крипто, 19:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Дагестане заявили о планах боевиков атаковать шиитскую мечеть 23 июня Общество, 19:22
Франция и Португалия — фавориты матчей 1/8 финала. Что происходит на Евро Спорт, 19:19
Акинфеев назвал лучшего игрока Евро-2024 Спорт, 19:13
В Барнауле припаркованный внедорожник провалился в яму с кипятком. Видео Общество, 19:06
Франция — Бельгия. Онлайн матча Евро-2024 Спорт, 19:00
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 19:00
В Севастополе сработали силы ПВО Политика, 18:59