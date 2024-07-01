В Севастополе сработали силы ПВО

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В Севастополе работают средства противовоздушной обороны, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать другие меры безопасности.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — сказал Развожаев.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Также было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.