В СК предупредили о возможности обнаружения в Севастополе снарядов ракеты

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Неразорвавшиеся снаряды выпущенной по Севастополю ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут находиться в некоторых районах города, заявил замглавы управления СК по Крыму Андрей Быков на заседании правительства региона.

«Периодически возникает информация, что те или иные субснаряды не разорвались, есть определенные места, где надо обращать внимание», — сказал Быков (цитата по ТАСС).

Ранее сотрудники МЧС обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас на пляже в Севастополе. Водолазы продолжают проверку на береговой линии города, специалисты исследовали более 2 га морского дна.

23 июня ВСУ ударили по северной части Севастополя. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка атаковали пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых удалось сбить. Обломки одного из снарядов упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Минобороны считает ответственными за случившееся США и обещает ответные меры. Российский МИД вызвал посла страны Линн Трейси и пообещал добиться международной реакции. СК возбудил уголовное дело о теракте. ООН назвала применение кассетных боеприпасов в населенных районах недопустимым.