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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при атаке на Севастополь

Развожаев: в больницах лежат 44 пострадавших после атаки на Севастополь
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Более сорока человек, пострадавших при атаке на Севастополь 23 июня, остаются в больницах двух городов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что в севастопольских учреждениях по-прежнему лежат 22 пациента, из них двое детей. В больницах Москвы также лечатся 22 человека: 12 детей и 10 взрослых.

«Московские врачи оценивают состояние двух пациентов как стабильно тяжелое (из них один ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, пять пациентов в состоянии легкой степени тяжести», — уточнил Развожаев.

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Фото:ТАСС

23 июня ВСУ ударили по северной части Севастополя. Одна из ракет из-за воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при атаке на Севастополь
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Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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