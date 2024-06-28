 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Армения подтвердила участие в саммите НАТО в США

Вид на конференц-центр имени Уолтера Э. Вашингтона, где пройдет саммит НАТО
Вид на конференц-центр имени Уолтера Э. Вашингтона, где пройдет саммит НАТО (Фото: eventsdc.com)

Армения получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне и посвященных 75-летию организации мероприятиях, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ани Бадалян. Об этом сообщает издание Armtimes.

По словам Бадалян, Ереван подтвердил участие в саммите.

Форум состоится 9-11 июля.

В Совбезе Армении обвинили Россию в передаче Карабаха Азербайджану
Политика
Фото:Сергей Петров / Global Look Press

В конце февраля 2024 года президент Армении Никол Пашинян заявил о заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за позиции России по Нагорному Карабаху. В Кремле тогда заявили, что готовы к контактам с армянской стороной не только в рамках ОДКБ, но и на двустороннем уровне.В начале мая Ереван прекратил финансирование организации. Позднее Пашинян объявил о выходе Армения выйдет из ОДКБ в связи с тем, что у страны «другого пути нет».

Одновременно Ереван начал налаживать контакты с европейскими странами. Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщал, что власти обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз. Спустя месяц он вновь заявил о стремлении углублять отношения с ЕС. Пашинян говорил, что страна готова вступить в ЕС уже в 2024 году. При этом армянский президент подчеркивал, что в Ереване не обсуждают возможность присоединения к НАТО.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Персоны
Армения США НАТО
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Кремль пообещал прояснить позицию Армении по членству в ОДКБ
Политика
Пашинян пошутил о вступлении Армении в ЕС в этом году
Политика
Пашинян связал будущее Армении в ОДКБ с извинениями от Лукашенко
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 17:42
Шедший из России сухогруз с пшеницей сел на мель у берегов Стамбула Общество, 23:13
Макгрегор отреагировал на сообщения о силовиках в школе Нурмагомедова Спорт, 23:06
Армения подтвердила участие в саммите НАТО в США Политика, 23:00
В Боливии задержали 21 человека за участие в попытке госпереворота Политика, 22:46
Зеленский заявил о возвращении из России осужденного за диверсию в Крыму Политика, 22:40
В Днепре обрушилась часть девятиэтажного дома после взрыва Политика, 22:39
Российские дзюдоисты отказались от Олимпиады после недопуска лидеров Спорт, 22:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Правительство продлит на июль разрешение на экспорт бензина Бизнес, 22:10
Пентагон прокомментировал слова Белоусова о беспилотниках в Черном море Политика, 21:58
CNN сообщил об «опустошении» в Белом доме после дебатов Байдена Политика, 21:47
Футболист «Реала» и сборной Испании перешел в катарский клуб Спорт, 21:44
Путин провел встречу с выпускниками Высшей школы управления РАНХиГС Общество, 21:42
В Крыму предупредили о распространении фейков от имени Аксенова Политика, 21:12
Иноагентами признали экс-фронтмена «Тараканов» и ведущую Курбангалееву Политика, 21:07