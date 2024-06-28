Армения подтвердила участие в саммите НАТО в США

Вид на конференц-центр имени Уолтера Э. Вашингтона, где пройдет саммит НАТО (Фото: eventsdc.com)

Армения получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне и посвященных 75-летию организации мероприятиях, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ани Бадалян. Об этом сообщает издание Armtimes.

По словам Бадалян, Ереван подтвердил участие в саммите.

Форум состоится 9-11 июля.

В конце февраля 2024 года президент Армении Никол Пашинян заявил о заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за позиции России по Нагорному Карабаху. В Кремле тогда заявили, что готовы к контактам с армянской стороной не только в рамках ОДКБ, но и на двустороннем уровне.В начале мая Ереван прекратил финансирование организации. Позднее Пашинян объявил о выходе Армения выйдет из ОДКБ в связи с тем, что у страны «другого пути нет».