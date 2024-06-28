Армения подтвердила участие в саммите НАТО в США
Армения получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне и посвященных 75-летию организации мероприятиях, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ани Бадалян. Об этом сообщает издание Armtimes.
По словам Бадалян, Ереван подтвердил участие в саммите.
Форум состоится 9-11 июля.
В конце февраля 2024 года президент Армении Никол Пашинян заявил о заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за позиции России по Нагорному Карабаху. В Кремле тогда заявили, что готовы к контактам с армянской стороной не только в рамках ОДКБ, но и на двустороннем уровне.В начале мая Ереван прекратил финансирование организации. Позднее Пашинян объявил о выходе Армения выйдет из ОДКБ в связи с тем, что у страны «другого пути нет».
Одновременно Ереван начал налаживать контакты с европейскими странами. Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщал, что власти обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз. Спустя месяц он вновь заявил о стремлении углублять отношения с ЕС. Пашинян говорил, что страна готова вступить в ЕС уже в 2024 году. При этом армянский президент подчеркивал, что в Ереване не обсуждают возможность присоединения к НАТО.
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