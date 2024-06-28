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Военная операция на Украине ,  
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Бельгия исключила участие в конфликте военных ЕС при отправке на Украину

Генштаб Бельгии: военные ЕС не вступят в бои в случае отправки их на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Военные Евросоюза не будут участвовать в конфликте на Украине, даже если прибудут в республику, заявил начальник Генштаба Бельгии Мишель Хофман в интервью газете Le Soir.

«Скажем прямо, речь не идет о том, чтобы отправиться на фронт воевать», — сказал он.

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Фото:Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

В феврале премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность отправки своих военных на Украину на основе двухсторонних договоренностей. В Еврокомиссии РБК заявили, что страны — члены ЕС должны сами решать, какой тип военной поддержки предоставлять Киеву.

После этого о возможности отправки западных войск на Украину заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он также не исключил проведение наземной операции против российской армии. Позднее Politico сообщила о создании Парижем коалиции стран, готовых к потенциальной отправке контингента. По данным издания, инициативу Макрона поддержали страны Прибалтики (отправку войск, в частности, допускала Эстония). В конце мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил об отправке на Украину первой группы инструкторов из Франции.

Украинские военные обучаются под руководством западных инструкторов за рубежом. В двустороннем соглашении о гарантиях безопасности, которое подписали Украина и США в июне, говорится, что стороны планируют провести консультации по возможным программам тренировок и учений на Украине, «если и когда позволят условия безопасности». В нем также сказано, что США «имеют намерение» создать условия для переноса тренировок на территорию Украины.

Москва осуждает помощь Киеву со стороны Запада. Президент России Владимир Путин назвал возможную отправку иностранного контингента «нагнетанием и еще одним шагом к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту». Он также заявил, что Москва все равно будет делать так, как считает нужным, «вне зависимости от того, кто находится на территории Украины».

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