Посол Эстонии отказался считать отправку войск на Украину красной линией

Посол Эстонии на Украине не считает красной линией возможную отправку войск в зону конфликта. По ее словам, эстонские власти готовы обсуждать этот вопрос. Россия осуждает любую помощь западных стран Киеву

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Отправка войск на Украину не красная линия для Таллина, власти готовы обсуждать этот вопрос, заявила в интервью «РБК Украина» посол Эстонии на Украине Аннели Кольк.

«Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас, на нашей земле», — сказала она.

Кольк назвала Эстонию «номер один по объему помощи Украине по отношению к ВВП». По ее словам, Киеву были переданы ракетные комплексы Javelin, боеприпасы, дроны, военные госпитали, военное и медицинское оборудование. «И я знаю, что наше Министерство обороны и все другие министерства каждый день думают о том, что еще мы можем сделать, что еще мы можем дать Украине, когда мы сталкиваемся здесь с энергетическим кризисом», — добавила посол.

В следующие четыре года 0,25% ВВП Эстонии будет направляться на военную помощь Киеву, сказала Кольк.

О возможности отправки западных войск на Украину впервые в феврале 2024 года заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он также не исключил проведение наземной операции против российской армии. Позднее Politico сообщила о создании Парижем коалиции стран, готовых к потенциальной отправке контингента. По данным издания, инициативу Макрона поддержали страны Прибалтики. В конце мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о прибытии первой группы французских инструкторов на Украину.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву. Президент России Владимир Путин называл возможную отправку иностранного контингента «нагнетанием и еще одним шагом к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту». Он также заявил, что Москва все равно будет делать так, как считает нужным, «вне зависимости от того, кто находится на территории Украины».