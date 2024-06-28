Уехавшего в зону боев мужа Блиновской перевели в штурмовики
Алексея Блиновского — мужа арестованной по делу о неуплате налогов блогера Елены Блиновской — перевели в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой (ДНР), сообщил РБК его сослуживец, экс-адвокат Эльман Пашаев.
«Нас перевели в начале мая, после обращения к [председателю Следственного комитета Александру] Бастрыкину. Спасибо комкору, что нас перевел, здесь в Красногоровке интересно, каждый день наступаем», — сказал он.
Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. В апреле он заключил контракт о прохождении службы в армии и отправке в зону военной операции. Телеграм-канал Mash утверждал, что в мае мужчина уехал из воинской части в Москву, поскольку его вызвали на следственные действия, но до столицы не доехал, а к началу июня вернулся в воинскую часть. «Он никуда не уезжал, он не может — он сейчас на передовой», — сказал тогда Пашаев. 28 июня российское МВД объявило Блиновского в розыск по уголовной статье.
Елену Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов в апреле 2023 года. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год.
Размер легализованных денежных средств и имущества следствие оценило более чем в 700 млн руб., а объем неуплаченных налогов — в 918 млн руб. Представитель ФНС в суде сообщила, что служба снизила объем недоимки до 733,4 млн руб. НДС и 174,5 млн руб. НДФЛ.
В начале июня Блиновская подала на банкротство. Адвокат блогера Наталия Сальникова отмечала, что та готова подписать мировое соглашение с ФНС и погасить ущерб по налогам. Блиновская находится под арестом, его срок истекает 26 июля.
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