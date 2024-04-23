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Военная операция на Украине ,  
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Муж Блиновской заявил об угрозах расторгнуть с ним контракт о службе

Муж Блиновской заявил об угрозах расторгнуть с ним контракт о службе
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело инстаблогеров

Муж арестованного блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский заявил, что ему угрожают расторгнуть контракт на отправку в зону военной операции на Украине со стороны Следственного комитета России. Его обращение к главе СК Александру Бастрыкину опубликовано в YouTube-канале адвоката Эльмана Пашаева, известного по делу о ДТП Михаила Ефремова.

«Хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю СК по городу Москва приостановить действия, направленные на расторжение контракта», — заявил Блиновский.

Он добавил, что ранее ни суд, ни следствие не запрещали ему подписывать контракт с Минобороны. Блиновский подчеркнул, что не будет использовать контракт как причину не исполнять обязательства перед следствием. В мае 2023 года в отношении Блиновского суд назначил запрет определенных действий.

РБК обратился за комментарием в СК по Москве и к адвокату Елены Блиновской Наталии Сальниковой.

Муж Блиновской уехал в зону боевых действий по контракту
Бизнес
Алексей Блиновский

В середине апреля Алексей Блиновский заключил контракт о прохождении службы в российской армии и отправке в зону военной операции на Украине. Муж блогера принял решение самостоятельно. По информации телеграм-канала Mash, Блиновский участвует в военной операции в составе Донецкого корпуса с марта.

Адвокат Блиновской заявил о ее готовности к мировому соглашению с ФНС
Общество
Елена Блиновская

Блогера Елену Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов в апреле 2023 года. По версии следствия, она разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год. Как сообщила ФНС, задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляет 1,4 млрд руб. Обвинения в неуплате налогов предъявлены также ее мужу. В апреле 2023 года Блиновскую отправили в СИЗО.

22 марта 2024 года Следственный комитет предъявил окончательное обвинение в отношении Блиновской. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов; легализации денежных средств, приобретенных преступным путем; неправомерном обороте средств платежей. Алексея Блиновского обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

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Теги
Военная операция на Украине Елена Блиновская блогеры
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