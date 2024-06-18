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Дело инстаблогеров ,  
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ФНС назвала число вовлеченных Блиновской посредников для неуплаты налогов

ФНС: Блиновская использовала для ухода от уплаты налогов 18 юрлиц и трех ИП
Сюжет
Дело инстаблогеров

Блогер и организатор «Марафона желаний» Елена Блиновская, которая проходит по делу о неуплате налогов, вовлекла 18 юрлиц и трех индивидуальных предпринимателей в схему по уходу от налогообложения. Об этом заявила представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) в Девятом арбитражном апелляционном суде, передает «РИА Новости».

По ее словам представителя службы, блогер использовала «агрессивные механизмы налоговой оптимизации», такие, как перераспределение расходов в пользу лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения.

«С 18 организациями и тремя ИП были заключены лицензионные договоры — Блиновская за 10 тыс. руб. предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки. Все компании вели деятельности в интересах Блиновской», — пояснила представитель ФНС.

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Общество
Елена Блиновская

Она уточнила, что все названные организации были созданы незадолго до заключения договора с блогером. Когда одна из компаний достигала лимита дохода, к которому применяется упрощенный режим налогообложения, к схеме подключали другую. Все эти компании использовали одинаковые доменные имена и номера кассовых аппаратов, у них был единый центр управления, отметила представитель службы.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Суд отправил ее под домашний арест по подозрению в неуплате налогов, арестовав счета и имущество блогера, а также наличные деньги в разной валюте.

По версии следствия, Блиновская разделила свой бизнес на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной схеме, которая предполагает лимит 150 млн руб. в год.

В январе блогера заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста. Апелляцию Блиновская проиграла. В апреле Мосгорсуд продлил ей арест до 26 июля.

Блиновской вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. Размер легализованных денежных средств и имущества следствие оценило более чем в 700 млн руб., а объем неуплаченных налогов — в 918 млн руб. Представитель ФНС в суде сообщила, что служба снизила объем недоимки до 733,4 млн руб. НДС и 174,5 млн руб. НДФЛ.

В начале июня Блиновская подала на банкротство. Адвокат блогера Наталия Сальникова отмечала, что та готова подписать мировое соглашение с ФНС и погасить ущерб по налогам.

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Теги
Елена Блиновская блогеры налоги неуплата налогов

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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