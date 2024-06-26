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Война санкций ,  
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Колокольцев прилетел в Нью-Йорк

Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в полицейском саммите для стран ООН
Сюжет
Война санкций

Колокольцев прилетел в Нью-Йорк
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Глава МВД России Владимир Колокольцев прилетел в Нью-Йорк для участия в IV саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Запланированы переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа и ряд двусторонних встреч с главами делегаций правоохранительных органов иностранных государств, принимающих участие в саммите», — отметила Волк.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Колокольцев находится под санкциями США с 2018 года. Согласно американскому законодательству лицам, попавшим под ограничения, запрещен въезд на территорию США. В 2018 году глава МВД также приехал в США для участия в мероприятиях по линии ООН, он получил американскую визу и, несмотря на санкции, въехал в страну, по его словам, «без проблем». Тогда Госдеп США объяснил, что в отношении глав российских силовых ведомств санкционные ограничения были приостановлены.

Однако в 2022 году США не выдали российской делегации от МВД во главе с Колокольцевым визы, поэтому он не смог приехать на встречу глав полицейских служб в ООН. По словам постоянного представителя России при организации Василия Небензи, это стало «очередным вопиющим нарушением» США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.

В начале августа того же года в американском представительстве при ООН заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с организацией о ее штаб-квартире в Нью-Йорке. В Госдепе признали обязанность выдавать визы делегациям, участвующим во встречах ООН.

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Владимир Колокольцев ООН полиция саммит
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Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел России, генерал полиции
11 мая 1961 года
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