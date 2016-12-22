Глава МВД рассказал о получении визы США «без проблем» вопреки санкциям

Несмотря на санкции, глава МВД Владимир Колокольцев сумел посетить Соединенные Штаты. По словам генерала, никаких проблем при въезде в США он «не почувствовал»

Владимир Колокольцев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Глава МВД Владимир Колокольцев, находящийся в США с целью участия в мероприятиях по линии ООН, рассказал о процессе получения им американской визы. По словам генерала, несмотря на санкции, въехать в США ему удалось «без проблем», передает ТАСС.

В нью-йоркскую штаб-квартиру ООН Колокольцев прибыл на встречу руководителей полицейских ведомств государств — членов организации. В ходе визита глава МВД встретился с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, обсудив с ним участие российских полицейских в миротворческих миссиях.

После встречи журналисты обратились к Колокольцеву с вопросом о подробностях получения им американской визы. «Проблем особых я не вижу и не почувствовал», — ответил глава МВД.

Вместе с рядом других российских чиновников и бизнесменов Колокольцев оказался в санкционном списке Минфина США в апреле. Этот список был подготовлен на основе «кремлевского доклада» министерства, в который были включены все члены правительства Дмитрия Медведева.

Согласно американскому законодательству лицам, попавшим в санкционный список, запрещен въезд на территорию США. Кроме того, всем американским компаниям запрещено поддерживать с ними контакты и деловые отношения, а активы физических лиц, находящихся под санкциями, подлежат заморозке.

Несмотря на это, и раньше фигурантам санкционных листов удавалось попасть в США. Так, в феврале широкий резонанс вызвал рабочий визит представителей российских силовых ведомств в США. Санкции также не помешали получить американскую визу начальнику главного управления Генштаба России Игорю Коробову и главе Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину. Генерал-полковник Коробов оказался под санкциями США с декабря 2016 года в связи с обвинениями в попытках вмешательства в выборы американского президента. Нарышкин оказался в черном списке американского Минфина еще раньше, в 2014 году, в связи с событиями на Украине.

Несмотря на санкции, оба получили разрешение на рабочий визит в США. Вместе с ними Соединенные Штаты посетил и директор ФСБ Александр Бортников, санкции против которого ввели страны ЕС и Канада. В Вашингтоне российские силовики провели ряд межведомственных встреч с американскими коллегами. Так, Нарышкин встретился с главой ЦРУ Майком Помпео.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, визит Нарышкина в США был связан с сотрудничеством Москвы и Вашингтона в сфере борьбы с терроризмом. Информацию об этом подтвердил и глава ЦРУ. Помпео объяснил переговоры с находящимися под санкциями руководителями российской разведки в Вашингтоне «обеспечением безопасности американцев».

Госдеп США объяснил, что в отношении глав российских силовых ведомств санкционные ограничения были приостановлены. «Я могу сказать, что в большинстве вопросов, если что-то объясняется интересами национальной безопасности США, мы, как и другие страны, можем приостанавливать эти [ограничения], чтобы люди могли приехать в Соединенные Штаты», — объяснила ситуацию представитель Госдепа Хизер Нойерт.