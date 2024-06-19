Даванков предложил Колокольцеву создать электросамокатную полицию

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Создание так называемой электросамокатной полиции необходимо в крупных городах России, считает зампредседателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Он обратился с этим предложением к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, копия письма находится в распоряжении РБК.

По словам Даванкова, основная задача такого подразделения заключалась бы в патрулировании пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) со стороны водителей электровелосипедов и электросамокатов.

«Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД, таких как превышение скорости, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна <...> и штрафовать нарушителей», — уточнил депутат в письме.

Водителей таких средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут наказывать также за опасное вождение, в том числе вождение в нетрезвом виде, беспорядочное оставление электросамокатов на тротуарах и в общественных местах.

В 2022 году вышло постановление правительства, которое ограничивает скорость передвижения самокатчиков и предусматривает административную ответственность за нарушение ПДД для водителей электросамокатов и других СИМ. Однако, по словам Даванкова, требования к ним намного мягче, чем к водителям автомобилей. Это касается в том числе фиксации правонарушений камерами, патрулирования дорог ГИБДД.

Жители городов, по словам политика, не чувствуют себя безопасно: согласно социологическим опросам, которые упомянул политик, 73% жителей Москвы негативно относятся к электросамокатам в городе, а 49% граждан считают, что их использование в городе нужно запретить.