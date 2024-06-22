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Военная операция на Украине ,  
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Киев сообщил о желании провести второй «саммит мира» до конца года

Офис Зеленского: Украина хочет провести второй «саммит мира» до конца года
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина хочет провести второй саммит по мирному урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года, сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква в интервью «Интерфакс-Украина».

«Мы хотим провести второй саммит мира до конца года. Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира», — заявил он.

Жовква подчеркнул, что Киев «точно не хочет мира на основе так называемого российского признания реальности».

Саммит по урегулированию на Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии. На него пригласили более 160 стран, однако участие приняла лишь 91 (в том числе Косово). Итоговую декларацию саммита подписали 85 стран. В ней говорится о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве.

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Фото:Urs Flueeler / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам первого «саммита мира» заявил, что идут переговоры со странами, которые готовы принять вторую конференцию. На ней планируется зафиксировать реальный конец военного конфликта в стране, пояснил украинский президент. Для этого согласованный на саммите в Бюргенштоке план действий должен быть доведен до представителей России.

В МИД Швейцарии позднее отметили, что второй саммит пройдет «точно ни в Европе, ни на Западе».

Президент России Владимир Путин называл саммит в Швейцарии уловкой, призванной «отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса». 14 июня он заявил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из новых регионов и откажется от вступления в НАТО. Кроме того, для прекращения конфликта Запад должен отменить санкции против России, а в международных договорах необходимо зафиксировать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

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Теги
саммит Украина Военная операция на Украине переговоры

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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