Киев сообщил о желании провести второй «саммит мира» до конца года

Украина хочет провести второй саммит по мирному урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года, сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква в интервью «Интерфакс-Украина».

«Мы хотим провести второй саммит мира до конца года. Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира», — заявил он.

Жовква подчеркнул, что Киев «точно не хочет мира на основе так называемого российского признания реальности».

Саммит по урегулированию на Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии. На него пригласили более 160 стран, однако участие приняла лишь 91 (в том числе Косово). Итоговую декларацию саммита подписали 85 стран. В ней говорится о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам первого «саммита мира» заявил, что идут переговоры со странами, которые готовы принять вторую конференцию. На ней планируется зафиксировать реальный конец военного конфликта в стране, пояснил украинский президент. Для этого согласованный на саммите в Бюргенштоке план действий должен быть доведен до представителей России.

В МИД Швейцарии позднее отметили, что второй саммит пройдет «точно ни в Европе, ни на Западе».

Президент России Владимир Путин называл саммит в Швейцарии уловкой, призванной «отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса». 14 июня он заявил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из новых регионов и откажется от вступления в НАТО. Кроме того, для прекращения конфликта Запад должен отменить санкции против России, а в международных договорах необходимо зафиксировать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.