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Военная операция на Украине ,  
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В Швейцарии исключили проведение второго «саммита мира» в Европе

МИД Швейцарии: второй саммит по Украине точно не пройдет в Европе
Сюжет
Военная операция на Украине
Второй «саммит мира» по Украине точно не пройдет ни в Европе, ни на Западе, заявил глава делегации Швейцарии, принявшей первую конференцию. По его мнению, саммит может пройти в Саудовской Аравии

Вторая конференция по мирному урегулированию конфликта на Украине точно не пройдет в Европе, заявил глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель швейцарской делегации на прошедшем в Бюргенштоке саммите Габриэль Люхингер в интервью радио SRF.

«Это точно не произойдет ни в Европе, ни на Западе. Мы обсуждали с заинтересованными странами вопрос о Бюргенштоке. Теперь им решать. В ближайшие несколько недель, я думаю, что-то сдвинется с места. Посмотрим, как это будет развиваться», — сказал он.

По мнению Люхингера, возможное место проведения следующей конференции — это Саудовская Аравия. Он добавил, что Россия «должна быть каким-то образом интегрирована».

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По итогам саммита в Швейцарии была подписана итоговая декларация, в которой говорится о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве. Изначально ее подписали 80 стран-участниц, однако позже из списка пропали Ирак, Иордания и Руанда. В Швейцарии пояснили, что это «живой документ» и страны могут в любой момент как присоединиться к декларации, так и отказаться от подписи.

Россию не пригласили на конференцию, чтобы она не сорвала ее, пояснял украинский президент Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин счел саммит «уловкой», призванной «отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Швейцария саммит Саудовская Аравия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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