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Военная операция на Украине ,  
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США объяснили, почему «саммит мира» не стал мирными переговорами

В США заявили, что саммит в Швейцарии не был мирными переговорами
Сюжет
Военная операция на Украине

Саммит в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине не был мирными переговорами, заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Но, несмотря на все, чем был этот саммит, важно отметить, чем он не был. А именно, нынешним летом не было официальных переговоров», — сказала американский постпред на заседании Совета безопасности ООН по Украине.

По ее мнению, для прекращения конфликта путем переговоров потребуется, чтобы и Россия, и Украина «добросовестно сели за стол переговоров».

«Ни разу за последние два с лишним года Кремль не продемонстрировал добросовестных усилий по вовлечению Украины в мирные переговоры», — добавила Томас-Гринфилд.

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Российская сторона неоднократно заявляла, что не отказывается от переговоров. 14 июня президент Владимир Путин перечислил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров, которые включают полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов российскими на международном уровне, а также отмену западных санкций.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал предложенную инициативу российского коллеги ультиматумом. Киев готов начать переговоры с Россией «уже завтра», если Москва выведет свои войска, сказал Зеленский на саммите в Швейцарии.

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Теги
Швейцария саммит Украина США переговоры

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