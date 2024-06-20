В Москве 18 человек оказались в больницах из-за урагана
В Москве были госпитализированы 18 человек, пострадавших при урагане, в том числе четыре ребенка, сообщил столичный депздрав в телеграм-канале.
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет. Состояние госпитализированных детей врачи оценивают как удовлетворительное.
Дептранс Москвы ранее сообщил, что на Енисейской улице сорванный порывом ветра металлический лист разбил несколько окон в трамвае. В результате двое пассажиров получили легкие травмы, им оказали помощь на месте.
Два человека погибли в результате стихии. На одного из погибших из-за сильного ветра упало дерево неподалеку от парка «Дубки» в Тимирязевском районе. Он скончался на месте, до приезда медиков.
Второй человек погиб также в результате падения дерева на 2-й Бауманской улице на стройплощадке МГТУ.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что 20 июня в Москве прошел десятибалльный шторм: порывы ветра достигали 25 м/с, или 90 км/ч. МЧС предупреждало москвичей о грозе, ливне, сильном ветре и возможности смерчей.
Мэр столицы Сергей Собянин призвал жителей города по возможности не выходить на улицу. Утром в Москве временно закрыли парки, находящиеся в управлении мэрии, в том числе Парк Горького, «Сокольники», «Красная Пресня», а также сад «Эрмитаж», Измайловский парк и Сад им. Баумана и другие.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде