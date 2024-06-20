Депздрав Москвы: 18 человек были госпитализированы после урагана

В Москве 18 человек оказались в больницах из-за урагана

Последствия урагана в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Москве были госпитализированы 18 человек, пострадавших при урагане, в том числе четыре ребенка, сообщил столичный депздрав в телеграм-канале.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет. Состояние госпитализированных детей врачи оценивают как удовлетворительное.

Дептранс Москвы ранее сообщил, что на Енисейской улице сорванный порывом ветра металлический лист разбил несколько окон в трамвае. В результате двое пассажиров получили легкие травмы, им оказали помощь на месте.

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Два человека погибли в результате стихии. На одного из погибших из-за сильного ветра упало дерево неподалеку от парка «Дубки» в Тимирязевском районе. Он скончался на месте, до приезда медиков.

Второй человек погиб также в результате падения дерева на 2-й Бауманской улице на стройплощадке МГТУ.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что 20 июня в Москве прошел десятибалльный шторм: порывы ветра достигали 25 м/с, или 90 км/ч. МЧС предупреждало москвичей о грозе, ливне, сильном ветре и возможности смерчей.

Мэр столицы Сергей Собянин призвал жителей города по возможности не выходить на улицу. Утром в Москве временно закрыли парки, находящиеся в управлении мэрии, в том числе Парк Горького, «Сокольники», «Красная Пресня», а также сад «Эрмитаж», Измайловский парк и Сад им. Баумана и другие.