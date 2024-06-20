 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

В Москве 18 человек оказались в больницах из-за урагана

Депздрав Москвы: 18 человек были госпитализированы после урагана
Последствия урагана в Москве
Последствия урагана в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Москве были госпитализированы 18 человек, пострадавших при урагане, в том числе четыре ребенка, сообщил столичный депздрав в телеграм-канале.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет. Состояние госпитализированных детей врачи оценивают как удовлетворительное.

Дептранс Москвы ранее сообщил, что на Енисейской улице сорванный порывом ветра металлический лист разбил несколько окон в трамвае. В результате двое пассажиров получили легкие травмы, им оказали помощь на месте.

В Москве 18 человек оказались в больницах из-за урагана
Video

Два человека погибли в результате стихии. На одного из погибших из-за сильного ветра упало дерево неподалеку от парка «Дубки» в Тимирязевском районе. Он скончался на месте, до приезда медиков.

Второй человек погиб также в результате падения дерева на 2-й Бауманской улице на стройплощадке МГТУ.

В Москве из-за урагана погиб человек
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что 20 июня в Москве прошел десятибалльный шторм: порывы ветра достигали 25 м/с, или 90 км/ч. МЧС предупреждало москвичей о грозе, ливне, сильном ветре и возможности смерчей.

Последствия урагана и «мегаливня» в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Мэр столицы Сергей Собянин призвал жителей города по возможности не выходить на улицу. Утром в Москве временно закрыли парки, находящиеся в управлении мэрии, в том числе Парк Горького, «Сокольники», «Красная Пресня», а также сад «Эрмитаж», Измайловский парк и Сад им. Баумана и другие.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Москва ураган госпитализация Департамент здравоохранения непогода ветер

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Москве из-за урагана погиб человек
Общество
Второй человек погиб из-за непогоды в Москве
Общество
Москвичей попросили не выходить на улицы из-за «мегаливня»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 91,45 (+2,36) Инвестиции, 18:06 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 85,42 (+2,79) Инвестиции, 18:06
Путин назвал удары западным оружием по России близкими к агрессии Политика, 19:19
Отстраненный комментатор извинился за слова о «шмарах» на Играх БРИКС Спорт, 19:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:17
Чем известен Барделла — кандидат в премьеры Франции от ультраправых Политика, 19:14
Путин заявил о связи предложений России по Украине с ситуацией на земле Политика, 19:10
Как цифровизация помогает повышать производительность труда Национальные проекты, 19:07
Путин сравнил санкции в отношении КНДР с блокадой Ленинграда Политика, 19:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дания — Англия. Онлайн матча Евро-2024 Спорт, 19:00
Сербия в концовке спасла матч со Словенией. Что происходит на Евро Спорт, 18:59
Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России Политика, 18:56
Пресс-конференция Путина по итогам визита во Вьетнам. Прямая трансляция Политика, 18:51
Тимура Иванова уволили по утрате доверия Политика, 18:45
Медицинский туризм: почему стоит выбрать Южную Корею РБК х Medical Korea, 18:31
Сербия забила самый поздний гол в истории Евро, изменивший результат игры Спорт, 18:30