Второй человек погиб из-за непогоды в Москве

На 2-й Бауманской улице из-за ветра рухнули строительные леса, в результате погиб человек, сообщает ТАСС. Ранее на севере столицы на мужчину упало дерево, он умер на месте. В центре погоды «Фобос» сообщили о десятибалльном шторме

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Число погибших из-за непогоды в Москве увеличилось до двух, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, на 2-й Бауманской улице на стройплощадке МГТУ из-за ветра рухнули леса, в результате погиб человек.

О втором погибшем также сообщили агентство «РИА Новости» и телеграм-канал Mash.

Как рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве прошел десятибалльный шторм: порывы ветра достигали 25 м/с, или 90 км/ч. «По шкале Бофорта это десятибалльный шторм из 12 возможных! Давление воздушного потока — 45–50 кг на метр квадратный», — отметил он. Тишковец пояснил, что ветер такой силы вырывает деревья с корнем, а волны на море могут достигать 7–10 м.

До этого было известно об одном погибшем — на севере столицы на мужчину упало дерево, он скончался на месте. Из-за непогоды пострадали десять человек, сообщал ТАСС. Телеграм-канал «112» писал, что получили травмы не менее 14 человек.

По данным департамента транспорта, на Енисейской улице пострадали два пассажира трамвая, в котором унесенный ветром лист металла разбил окно.

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Из-за падения дерева было приостановлено движение поездов на перегоне Зеленый Бор — Болшево Ярославского направления Московской железной дороги, на данный момент оно восстановлено. Кроме того, МЖД сообщала о приостановке движения «в границах станции Шарапова Охота» Курского направления.

МЧС накануне предупредило москвичей о грозе, ливне, сильном ветре до 18–23 м/с, а также смерчах.