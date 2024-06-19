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Общество ,  
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Обвиняемые в отравлении отправили в продажу более 2 тыс. порций «Лобио»

Сотрудники связанных с массовым отравлением компаний отправили в продажу более 2 тыс. порций блюда «Лобио», сообщила пресс-службы столичных судов в телеграм-канале.

«Лозин и иные фигуранты действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», — говорится в сообщении.

Салаты упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и продали через онлайн-магазин «Самокат» «неограниченному кругу лиц», заявили в суде.

Ранее отправил под домашний арест гендиректора ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») Антона Лозина, главу отдела качества сервиса Елену Машкову и директора компании-производителя консервированной фасоли «Савон-К» Владимира Шина. В СИЗО находится повар «Савон-К» Карим Норматов.

Фасоль с ботулизмом: что известно о массовом отравлении готовой едой
Бизнес
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

О первых случаях ботулизма стало известно 14 июня, на следующий день московский Следственный комитет завел уголовное дело о массовом отравлении. К 17 июня в больницах с диагностированным отравлением оказались более 150 человек в нескольких российских регионах. В Москве госпитализировали с симптомами ботулизма около 120 человек, 30 из них в реанимации. Пострадавшие также есть в Московской и Нижегородской областях и Казани.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, оно проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, неврологических синдромов и поражения желудочно-кишечного тракта. Симптомами также являются рвота, диарея, запор, сильная утомляемость, головокружение, сухость во рту, слабость и затуманенное зрение

В Роспотребнадзоре заявил, что все отравившиеся употребляли «Салат лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта». «Кухня на районе» приостановила работу и начала расследование.

Роспотребнадзор сообщил, что производство блюд проходило в антисанитарных условиях. В «Кухне на районе» отметили, что следуют нормативам по пищевой безопасности продукции и рекомендациям ведомства. Результаты первых внутренних проверок сервиса выявили, что причиной массового отравления может быть консервированная фасоль от компании «Савон-К».

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Теги
ботулизм Роспотребнадзор отравление

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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