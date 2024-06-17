Евросоюз на одиннадцатый год продлил «крымские санкции» против России
Евросоюз еще на год продлил санкции, введенные против России после присоединения Крыма, сообщает пресс-служба Совета ЕС. Ограничения будут действовать до 23 июня 2025 года.
Совет ЕС вел санкции в июне 2014 года в качестве реакции на «незаконную аннексию» Крыма.
Ограничительные меры включают запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в страны Евросоюза, инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги на полуострове. Кроме того, под ограничения попадет экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования, Киев неоднократно заявлял о намерении вернуть Крым.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.
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