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Война санкций ,  
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Евросоюз на одиннадцатый год продлил «крымские санкции» против России

ЕС в десятый раз продлил санкции в отношении России из-за Крыма
Сюжет
Война санкций
Ялта, Крым
Ялта, Крым (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Евросоюз еще на год продлил санкции, введенные против России после присоединения Крыма, сообщает пресс-служба Совета ЕС. Ограничения будут действовать до 23 июня 2025 года.

Совет ЕС вел санкции в июне 2014 года в качестве реакции на «незаконную аннексию» Крыма.

Ограничительные меры включают запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в страны Евросоюза, инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги на полуострове. Кроме того, под ограничения попадет экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний.

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Политика
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования, Киев неоднократно заявлял о намерении вернуть Крым.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

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Теги
Крым Евросоюз санкции против России

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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