Премьер Италии обвинила Макрона в предвыборной агитации на саммите G7

Джорджия Мелони и Эмманюэль Макрон (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила французского президента Эмманюэля Макрона в ведении предвыборной агитации в рамках саммита «Большой семерки» (G7), который проходит в ее стране. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на слова самой Мелони.

«Я считаю, что в такие трудные времена совершенно неправильно проводить кампанию, используя такой ценный форум, как «Большая семерка», — приводит издание слова премьера Италии.

Саммит G7 в 2024 году проходит в Бриндизи (Апулия) с 13 по 15 июня.

Макрон 9 июня объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. Тогда же глава государства назначил досрочные парламентские выборы.

Президент принял решение после того, как были оглашены предварительные результаты выборов в Европарламент. По итогам голосования во Франции (для каждой страны результат подсчитывается отдельно) ультраправое «Национальное объединение» почти в два раза опередило коалицию Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс» (31,50% против 15,20%).

Досрочные парламентские выборы пройдут во Франции 30 июня и 7 июля.

Решение французского президента распустить Национальное собрание и назначить досрочные выборы встретило протест в «Ренессансе», писал Bloomberg со ссылкой на политиков и собственные источники. В частности, Макрона не поддержали премьер-министр Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве, сказал агентству один из собеседников.

Europe 1 передавала, что Макрон обсуждал со своим окружением возможность отставки с поста президента. Однако, по данным радиостанции, такая мера считалась «крайней». Сам глава государства позднее сказал, что не собирается подавать в отставку, каким бы ни был результат внеочередных парламентских выборов. Его президентский срок должен закончиться в мае 2027 года.