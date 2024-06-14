 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Премьер Италии обвинила Макрона в предвыборной агитации на саммите G7

FT: премьер Италии Мелони обвинила Макрона в предвыборной агитации на саммите G7
Джорджия Мелони и Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони и Эмманюэль Макрон (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила французского президента Эмманюэля Макрона в ведении предвыборной агитации в рамках саммита «Большой семерки» (G7), который проходит в ее стране. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на слова самой Мелони.

«Я считаю, что в такие трудные времена совершенно неправильно проводить кампанию, используя такой ценный форум, как «Большая семерка», — приводит издание слова премьера Италии.

Саммит G7 в 2024 году проходит в Бриндизи (Апулия) с 13 по 15 июня.

Макрон 9 июня объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. Тогда же глава государства назначил досрочные парламентские выборы.

Выборы в Европарламент ослабили правящие партии в ведущих странах блока
Политика
Фото:Hannah McKay / Reuters

Президент принял решение после того, как были оглашены предварительные результаты выборов в Европарламент. По итогам голосования во Франции (для каждой страны результат подсчитывается отдельно) ультраправое «Национальное объединение» почти в два раза опередило коалицию Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс» (31,50% против 15,20%).

Досрочные парламентские выборы пройдут во Франции 30 июня и 7 июля.

Решение французского президента распустить Национальное собрание и назначить досрочные выборы встретило протест в «Ренессансе», писал Bloomberg со ссылкой на политиков и собственные источники. В частности, Макрона не поддержали премьер-министр Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве, сказал агентству один из собеседников.

Europe 1 передавала, что Макрон обсуждал со своим окружением возможность отставки с поста президента. Однако, по данным радиостанции, такая мера считалась «крайней». Сам глава государства позднее сказал, что не собирается подавать в отставку, каким бы ни был результат внеочередных парламентских выборов. Его президентский срок должен закончиться в мае 2027 года.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Италия агитация Франция саммит G7 парламентские выборы Джорджа Мелони
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Bloomberg узнал о хаосе в партии Макрона после роспуска Нацсобрания
Политика
Кремль ответил на сообщения о возможном уходе Макрона в отставку
Политика
Макрон опроверг планы уйти в отставку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 17:22
«Ак Барс» обменял рекордсмена КХЛ в минское «Динамо» Спорт, 19:24
Швейцария назвала участников украинского саммита мира Политика, 19:22
Фанатов задержали из-за Роналду. Что происходит на Евро-2024 Спорт, 19:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:17
Трамп признал возможность инопланетных форм жизни Общество, 19:13
Карпин рассказал о своих хронических проблемах со здоровьем из-за футбола Спорт, 19:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Премьер Италии обвинила Макрона в предвыборной агитации на саммите G7 Политика, 19:09
Кремль ответил на слова Зеленского об «ультиматуме» Путина Политика, 19:08
В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева Общество, 19:08
В префектуре ЦАО назвали фейком сообщения об обрушении балконов Общество, 19:08
После взрыва машины начальника штаба в Ростовской области завели дело Общество, 19:06
Вратарь сборной России Сафонов перешел в ПСЖ Спорт, 19:02
Росстат назвал основные драйверы роста экономики на 5,4% за квартал Экономика, 19:00