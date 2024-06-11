 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Europe 1 сообщила, что Макрон обсудил возможность своей отставки

Europe 1: Макрон обсуждал со своим окружением возможность отставки
Президент объявил о роспуске Национального собрания и назначении новых выборов после победы ультраправых на выборах в Европарламент. Отставка рассматривается как «крайняя мера» и не является предпочтительным вариантом
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал со своим окружением возможность отставки с поста, сообщает Europe 1.

«Отставка президента не табу. Да, сегодня мы должны рассмотреть все сценарии», — сказал собеседник радиостанции, отметив, что Макрон «готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока».

Отставка рассматривается как «крайняя мера», она не является предпочтительным вариантом и должна послужить «для драматизации предстоящих выборов», указывает Europe 1.

Макрона попытались отговорить от роспуска парламента
Политика
Габриэль Атталь

Французский лидер объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) страны после того, как стало известно, что на выборах в Европарламент лидирует ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (в ноябре 2022 года Ле Пен уступила партийное лидерство Жордану Барделла). Макрон назначил парламентские выборы на 30 июня и 7 июля. Последний раз президент Франции распускал нижнюю палату парламента в 1997 году, тогда страну возглавлял Жак Ширак.

Europe 1 сообщает, что допускается и другой вариант: «сосуществование с «Национальным объединением» также может стать возможностью позволить им благополучно потерпеть крах до 2027 года», когда во Франции должны пройти президентские выборы.

«Национальное объединение» опередило коалицию Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс», на выборах в Европарламент — 31,5 против 14,5%. Президент признал, что «повсюду на континенте усилили свои позиции крайне правые партии, которые в последние годы выступали против прогресса, обеспеченного Европой, будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине».

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон отставка Европарламент Марин Ле Пен
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Кремль оценил популярность противников поддержки Украины в Европе
Политика
Противники помощи Украине в ФРГ обогнали по популярности партию Шольца
Политика
Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в ЕП
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 10 июн, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 10 июн, 16:33
Москалькова сообщила об обнаружении 46 пленных военных по ее запросу Политика, 10:26
В Нижнем Новгороде погиб 18-летний хоккеист «Заречья» Спорт, 10:24
Необычные места в Москве, где можно интересно провести лето РБК и ГАЛС, 10:20
Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области Политика, 10:20
5 универсальных советов для переговоров с агрессорами Pro, 10:19
Солдаты Южной Кореи открыли огонь после нарушения границы военными КНДР Политика, 10:18
Гендиректор холдинга Legenda о подходе к комплексному развитию территорий Пресс-центр РБК, 10:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российскую хоккеистку впервые выбрали на драфте женской НХЛ Спорт, 10:10
В Карачаево-Черкесии задержали чиновников и силовиков за крупные хищения Политика, 10:04
Калькулятор зарплаты и прогрессии НДФЛ Финансы, 10:02
Как из ГЭС в Узбекистане стал бить фонтан воды. Видео Общество, 09:59
Europe 1 сообщила, что Макрон обсудил возможность своей отставки Политика, 09:55
Россия и Иран приостановили заключение договора о сотрудничестве Политика, 09:47
Вас обманывают: что нужно знать о дезинформации — The Economist Pro, 09:47