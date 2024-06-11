Europe 1 сообщила, что Макрон обсудил возможность своей отставки

Президент объявил о роспуске Национального собрания и назначении новых выборов после победы ультраправых на выборах в Европарламент. Отставка рассматривается как «крайняя мера» и не является предпочтительным вариантом

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал со своим окружением возможность отставки с поста, сообщает Europe 1.

«Отставка президента не табу. Да, сегодня мы должны рассмотреть все сценарии», — сказал собеседник радиостанции, отметив, что Макрон «готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока».

Отставка рассматривается как «крайняя мера», она не является предпочтительным вариантом и должна послужить «для драматизации предстоящих выборов», указывает Europe 1.

Французский лидер объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) страны после того, как стало известно, что на выборах в Европарламент лидирует ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (в ноябре 2022 года Ле Пен уступила партийное лидерство Жордану Барделла). Макрон назначил парламентские выборы на 30 июня и 7 июля. Последний раз президент Франции распускал нижнюю палату парламента в 1997 году, тогда страну возглавлял Жак Ширак.

Europe 1 сообщает, что допускается и другой вариант: «сосуществование с «Национальным объединением» также может стать возможностью позволить им благополучно потерпеть крах до 2027 года», когда во Франции должны пройти президентские выборы.

«Национальное объединение» опередило коалицию Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс», на выборах в Европарламент — 31,5 против 14,5%. Президент признал, что «повсюду на континенте усилили свои позиции крайне правые партии, которые в последние годы выступали против прогресса, обеспеченного Европой, будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине».