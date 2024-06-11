 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Макрон опроверг планы уйти в отставку

Макрон распустил парламент после триумфа правоконсерваторов на выборах в ЕП. Он пообещал не подавать в отставку. Эксперты оценили, сможет ли он переизбраться в третий раз подряд
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Jana Rodenbusch / Reuters)

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что не собирается подавать в отставку, каким бы ни был результат внеочередных парламентских выборов, передает Le Figaro.

Политика спросили, не опасается ли он, что оппозиционное «Национальное объединение» в случае победы на внеочередных парламентских выборах потребует его отставки.

«Национальное объединение» не пишет Конституцию и не определяет ее дух. Они достаточно четкие, как и полномочия президента, вне зависимости от результата. Это для меня незыблемо», — ответил Макрон.

Комментарии последовали за тем, как Europe1 сообщила со ссылкой на источники, что Макрон не исключает возможность своей отставки в качестве крайнего средства. Собеседник радиостанции пояснил, что эта тема не табу и в Париже готовы рассматривать разные варианты. «Он готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока», — добавил источник Europe1.

На вечер 11 июня была запланирована пресс-конференция Макрона, однако незадолго до ее начала мероприятие перенесли на полдень следующего дня, 12 июня (11:00 мск), выяснил BFMTV. На ней Макрон собирается рассказать не об отставке, а изложить планы на предвыборную кампанию, пояснил источник Bloomberg.

Выборы в Европарламент ослабили правящие партии в ведущих странах блока
Политика
Фото:Hannah McKay / Reuters

На прошлых выходных в ЕС прошли выборы в Европарламент. Во Франции победу одержала ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Ее результат (31,5%) почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение». По сравнению с 2019 годом поддержка RN выросла примерно на 8%, она увеличила свою представленность в ЕП с 22 до 30 кресел.

Макрон вслед за этим назначил новые выборы в парламент страны на 30 июня и 7 июля.

Нынешний президентский срок Макрона должен закончиться в мае 2027 года.

В пункте 2 статье 6 Конституции Франции сказано, что никто не может получать более двух президентских мандатов подряд.

В мае Высший административный суд Франции в ответ на запрос премьер-министра Элизабет Борн постановил, что президент заморской территории Французская Полинезия Эдуард Фрич может баллотироваться на третий срок, так как он не отбыл президентом два полных срока, поскольку это позволяет местное законодательство.

Эксперты по конституционному праву пояснили, что этот подход неприменим к Макрону. «В юридических текстах, регулирующих статус Полинезии, указано, что президент не может исполнять более двух пятилетних мандатов подряд», — объяснила Анн Лавад. Бертрана-Лео Комбрада также отметил, что «два мандата» в Конституции Франции означает «факт избрания дважды» без понятия продолжительности. Вместе с тем Макрон будет вправе баллотироваться после паузы в один срок другого президента.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эмманюэль Макрон отставка Елисейский дворец
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в ЕП
Политика
Кремль оценил популярность противников поддержки Украины в Европе
Политика
Бах не увидел риска для Олимпиады из-за досрочных выборов во Франции
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 10 июн, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 10 июн, 16:33
Научного руководителя ЧВК «Енот» приговорили к 14 годам колонии Общество, 15:03
Мосбиржа приостановит торги акциями ВТБ в связи с обратным сплитом Инвестиции, 15:02
В деле о пропавших виноградниках в Дагестане появилась «схема с акцизом» Вино, 14:57
В Челябинске задержали гендиректора национализированного ЧЭМК Бизнес, 14:55
Путин заявил о недопустимости нехватки энергообъектов в Москве Политика, 14:55
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Политика, 14:53
ВТБ запустил вклад с доходностью, привязанной к ключевой ставке Бизнес, 14:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Светлану Мастеркову госпитализировали с подозрением на инсульт Спорт, 14:32
Нидерланды лишились второго футболиста за сутки из-за травмы перед Евро Спорт, 14:31
Около тысячи животных погибли при пожаре на рынке в Бангкоке Общество, 14:30
Танки Leopard 2 впервые будут собирать в Норвегии Политика, 14:24
Глава Еврокомиссии назвала Харьков Европой Политика, 14:23
Умерла сестра Андрея Тарковского Марина Общество, 14:19
Как эффективно организовать внедрение ПО в компании РБК и Сфера, 14:18