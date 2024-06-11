Макрон опроверг планы уйти в отставку

Макрон распустил парламент после триумфа правоконсерваторов на выборах в ЕП. Он пообещал не подавать в отставку. Эксперты оценили, сможет ли он переизбраться в третий раз подряд

Эмманюэль Макрон (Фото: Jana Rodenbusch / Reuters)

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что не собирается подавать в отставку, каким бы ни был результат внеочередных парламентских выборов, передает Le Figaro.

Политика спросили, не опасается ли он, что оппозиционное «Национальное объединение» в случае победы на внеочередных парламентских выборах потребует его отставки.

«Национальное объединение» не пишет Конституцию и не определяет ее дух. Они достаточно четкие, как и полномочия президента, вне зависимости от результата. Это для меня незыблемо», — ответил Макрон.

Комментарии последовали за тем, как Europe1 сообщила со ссылкой на источники, что Макрон не исключает возможность своей отставки в качестве крайнего средства. Собеседник радиостанции пояснил, что эта тема не табу и в Париже готовы рассматривать разные варианты. «Он готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока», — добавил источник Europe1.

На вечер 11 июня была запланирована пресс-конференция Макрона, однако незадолго до ее начала мероприятие перенесли на полдень следующего дня, 12 июня (11:00 мск), выяснил BFMTV. На ней Макрон собирается рассказать не об отставке, а изложить планы на предвыборную кампанию, пояснил источник Bloomberg.

На прошлых выходных в ЕС прошли выборы в Европарламент. Во Франции победу одержала ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Ее результат (31,5%) почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение». По сравнению с 2019 годом поддержка RN выросла примерно на 8%, она увеличила свою представленность в ЕП с 22 до 30 кресел.

Макрон вслед за этим назначил новые выборы в парламент страны на 30 июня и 7 июля.

Нынешний президентский срок Макрона должен закончиться в мае 2027 года. В пункте 2 статье 6 Конституции Франции сказано, что никто не может получать более двух президентских мандатов подряд.

В мае Высший административный суд Франции в ответ на запрос премьер-министра Элизабет Борн постановил, что президент заморской территории Французская Полинезия Эдуард Фрич может баллотироваться на третий срок, так как он не отбыл президентом два полных срока, поскольку это позволяет местное законодательство.

Эксперты по конституционному праву пояснили, что этот подход неприменим к Макрону. «В юридических текстах, регулирующих статус Полинезии, указано, что президент не может исполнять более двух пятилетних мандатов подряд», — объяснила Анн Лавад. Бертрана-Лео Комбрада также отметил, что «два мандата» в Конституции Франции означает «факт избрания дважды» без понятия продолжительности. Вместе с тем Макрон будет вправе баллотироваться после паузы в один срок другого президента.