Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и назначил досрочные выборы
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и назначил досрочные выборы в парламент, передает BFM TV. Они пройдут 30 июня и 7 июля.
«Я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло. <...> Сегодня вечером я распускаю Национальное собрание. Это решение серьезное, тяжелое, но прежде всего это акт доверия», — сказал он, комментируя предварительные итоги голосования на выборах в Европарламент.
Согласно экзитполам, на них лидирует крупнейшая ультраправая партия «Национальное объединение» (31,50%), которую возглавляет преемник Марин Ле Пен Жордан Барделла. Коалиция Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс» набирает в два раза меньше голосов — 15,20%. Третье место — у Французской социалистической партии с результатом 14%.
По словам французского лидера, «это нехороший результат для партий, защищающих Европу».
Как пишет Le Parisien, Барделла неоднократно заявлял, что потребует досрочных выборов во французский парламент. «Беспрецедентный разрыв [на выборах в ЕП] отражает резкое отрицание и неприятие политики Эммануюля Макрона. Он не может оставаться глухим», — сказал он.
Издание отмечает, что в последний раз Нацсобрание во Франции распускали в 1997 году, это сделал Жак Ширак. Согласно ст. 12 Конституции, новые выборы в законодательные органы состоятся в течение 20–40 дней после роспуска.
9 июня — основной и заключительный день голосования на выборах в Европарламент. Согласно первым результатам, правые укрепили сови позиции также в Германии и Австрии, а правящие партии тепрят поражение.
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