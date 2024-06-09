 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и назначил досрочные выборы

Такое решение Макрон принял после оглашения предварительных итогов в Европарламент, на которых лидирует ультраправое «Национальное объединение». В последний раз Нацсобрание во Франции распускали в 1997 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и назначил досрочные выборы в парламент, передает BFM TV. Они пройдут 30 июня и 7 июля.

«Я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло. <...> Сегодня вечером я распускаю Национальное собрание. Это решение серьезное, тяжелое, но прежде всего это акт доверия», — сказал он, комментируя предварительные итоги голосования на выборах в Европарламент.

Согласно экзитполам, на них лидирует крупнейшая ультраправая партия «Национальное объединение» (31,50%), которую возглавляет преемник Марин Ле Пен Жордан Барделла. Коалиция Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс» набирает в два раза меньше голосов — 15,20%. Третье место — у Французской социалистической партии с результатом 14%.

Правые в Австрии и ФРГ опередили правящие партии на европейских выборах
Политика
Фото:Michaela Stache / Reuters

По словам французского лидера, «это нехороший результат для партий, защищающих Европу».

Как пишет Le Parisien, Барделла неоднократно заявлял, что потребует досрочных выборов во французский парламент. «Беспрецедентный разрыв [на выборах в ЕП] отражает резкое отрицание и неприятие политики Эммануюля Макрона. Он не может оставаться глухим», — сказал он.

Издание отмечает, что в последний раз Нацсобрание во Франции распускали в 1997 году, это сделал Жак Ширак. Согласно ст. 12 Конституции, новые выборы в законодательные органы состоятся в течение 20–40 дней после роспуска.

9 июня — основной и заключительный день голосования на выборах в Европарламент. Согласно первым результатам, правые укрепили сови позиции также в Германии и Австрии, а правящие партии тепрят поражение.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эмманюэль Макрон Франция Национальное собрание Франции парламентские выборы
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон заявил, что Европа не ведет войну с Россией и хочет мира
Политика
Почему правая фракция Европарламента исключила из своего состава АдГ
Политика
Выборы в Европарламент. Что важно знать
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
В Бельгии улитки испортили повестки на выборах в Европарламент Общество, 23:14
Кадыров сообщил о взятии под контроль Рыжевки в Сумской области Политика, 23:03
В ХАМАС заявили о гибели трех заложников при операции Израиля Политика, 22:49
Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и назначил досрочные выборы Политика, 22:09
Министр военного кабинета Израиля заявил о выходе из коалиции с Нетаньяху Политика, 22:03
На севере Москвы на Третьем транспортном кольце загорелся автокран Общество, 21:52
Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью Политика, 21:40
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Триумф российской школьницы. Главные итоги «Ролан Гаррос» Спорт, 21:32
Правые в Австрии и ФРГ опередили правящие партии на европейских выборах Политика, 21:29
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 21:24
Дуров рассказал о своем смартфоне стоимостью $180 Технологии и медиа, 21:24
Третье за день судно подверглось атаке у берегов Йемена Политика, 21:22
Ученые рассказали, стали ли в России чаще возникать торнадо Общество, 21:20
В Армении оппозиция призвала к массовой акции неповиновения 10 июня Политика, 21:08