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Политика ,  
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Bloomberg узнал о хаосе в партии Макрона после роспуска Нацсобрания

Bloomberg: после решения Макрона о роспуске Нацсобрания в его партии царит хаос
О роспуске Нацсобрания Макрон объявил 9 июня. Это решение встретило протест в его партии, выяснил Bloomberg. По данным агентства, его пытались отговорить в том числе премьер-министр Атталь и председатель Нацсобрания Браун-Пиве
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС)

Решение президента Франции Эммануэля Макрон распустить Национальное собрание (нижняя палата парламента) и назначить досрочные выборы встретило протест в его партии «Ренессанс», а некоторые приближенные президента все еще пытаются понять логику его «авантюры», пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных политиков и собственные источники.

По словам одного из собеседников агентства, премьер-министр Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве выступили против решения президента, и даже пытались его отговорить. Еще один источник отметил, что решение Макрона ставит под угрозу некоторые международные приоритеты Франции, такие как усилия по борьбе с изменением климата.

«Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев. Было такое ощущение, будто он послал нас сражаться в проигрышной битве», — заявил Bloomberg депутат от «Ренессанса» Кристоф Марион.

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Эмманюэль Макрон

О роспуске Нацсобрания Макрон объявил 9 июня. Это произошло после оглашения предварительных итогов в Европарламент, на которых ультраправое «Национальное объединение» почти в два раза опередило коалицию Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс» (31,50 против 15,20%). Новые выборы в парламент страны он назначил на 30 июня и 7 июля.

Europe 1 ранее сообщала, что Макрон также обсуждал со своим окружением возможность отставки с поста президента. Всесте с тем, по данным телеканала, такая мера считалась «крайней». Сам Макрон позже заявил, что не собирается подавать в отставку, каким бы ни был результат внеочередных парламентских выборов. Его президентский срок должен закончиться в мае 2027 года.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Эмманюэль Макрон хаос «Ренессанс» партия национальное собрание Франция роспуск
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

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