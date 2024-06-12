Bloomberg узнал о хаосе в партии Макрона после роспуска Нацсобрания

Bloomberg: после решения Макрона о роспуске Нацсобрания в его партии царит хаос

О роспуске Нацсобрания Макрон объявил 9 июня. Это решение встретило протест в его партии, выяснил Bloomberg. По данным агентства, его пытались отговорить в том числе премьер-министр Атталь и председатель Нацсобрания Браун-Пиве

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС)

Решение президента Франции Эммануэля Макрон распустить Национальное собрание (нижняя палата парламента) и назначить досрочные выборы встретило протест в его партии «Ренессанс», а некоторые приближенные президента все еще пытаются понять логику его «авантюры», пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных политиков и собственные источники.

По словам одного из собеседников агентства, премьер-министр Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве выступили против решения президента, и даже пытались его отговорить. Еще один источник отметил, что решение Макрона ставит под угрозу некоторые международные приоритеты Франции, такие как усилия по борьбе с изменением климата.

«Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев. Было такое ощущение, будто он послал нас сражаться в проигрышной битве», — заявил Bloomberg депутат от «Ренессанса» Кристоф Марион.

О роспуске Нацсобрания Макрон объявил 9 июня. Это произошло после оглашения предварительных итогов в Европарламент, на которых ультраправое «Национальное объединение» почти в два раза опередило коалицию Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс» (31,50 против 15,20%). Новые выборы в парламент страны он назначил на 30 июня и 7 июля.

Europe 1 ранее сообщала, что Макрон также обсуждал со своим окружением возможность отставки с поста президента. Всесте с тем, по данным телеканала, такая мера считалась «крайней». Сам Макрон позже заявил, что не собирается подавать в отставку, каким бы ни был результат внеочередных парламентских выборов. Его президентский срок должен закончиться в мае 2027 года.