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Политика ,  
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Судно Канады зайдет в порт Гаваны после прибытия российских кораблей

Патрульный корабль королевского военно-морского флота Канады HMСS Margaret Brooke зайдет в порт Гаваны 14 июня. Об этом сообщил МИД Кубы.

Корабль будет находиться на Кубе до 17 июня. Визит пройдет на фоне 80-й годовщины установления дипломатических отношений между Канадой и Кубой. Пребывание в Гаване канадского судна «дает возможность подчеркнуть и укрепить исторические отношения между Кубой и Канадой», отметили в кубинском МИД.

Ранее кубинские власти объявили, что 12 июня в порт Гаваны прибудет группа кораблей ВМФ России. Речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и спасательном буксире «Николай Чикер». Российские корабли, как и канадские, пробудут в Кубе до 17 июня.

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Reuters и CBS сообщили, что Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений впервые с 2019 года. По словам собеседников изданий из числа американских чиновников, после учений корабли останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут еще одни маневры.

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Теги
военные корабли Канада Куба Гавана

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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