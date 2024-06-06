Reuters узнал о переброске кораблей России на Карибы
Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений в ближайшие недели, сообщают Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald со ссылкой на источники среди американских чиновников.
По мнению источников, учения станут частью ответа российской стороны на поддержку Украины со стороны США.
«Речь идет о том, чтобы Россия продемонстрировала, что она все еще способна на определенный уровень глобальной демонстрации силы», — рассказал собеседник изданий. Власти России хотят «выбить [США] из колеи» и оказать влияние на внутреннюю аудиторию, добавил источник Miami Herald.
Скорее всего, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, предположили собеседники изданий, после учений останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут еще одни маневры.
США не считают учения угрозой, хоть Россия не стала о них предупреждать, но будут следить за происходящим. В Белом доме не тревожатся, поскольку Россия ежегодно отправляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год. Собеседник Miami Herald пояснил, что такого рода учения проводятся нечасто, поскольку Россия имеет для этого ограниченные возможности.
РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Российские корабли уже проводили учения в Карибском бассейне. Еще в 2008 году в южной части моря прошли совместные с Венесуэлой маневры «Венрус-2008», в которых принимал участие отряд кораблей Северного флота ВМФ. Россия прислала тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» и другие суда.
В 2015 году у берегов США появился российский разведывательный военный корабль «Виктор Леонов», он вошел в порт Гаваны за день до американо-кубинских переговоров, посвященных нормализации отношений. Власти США тогда отметили: прибытие корабля абсолютно законно.
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