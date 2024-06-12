Обострит ли заход российских военных кораблей на Кубу отношения с США

Группа российских военных кораблей дошла до Гаваны. Перед этим они провели в Атлантическом океане учения с применением высокоточного оружия. Власти США говорят, что это их не беспокоит. Подробнее — в материале РБК

Фрегат «Адмирал Горшков» (Фото: Минобороны России)

Какова цель похода ВМФ в Гавану

С 12 по 14 июня корабли российского Военно-морского флота (ВМФ) будут находиться в порту Гаваны. Их прибытие 6 июня анонсировало Министерство революционных вооруженных сил Кубы. В группу входит четыре корабля Северного флота:

фрегат «Адмирал Горшков» — носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности, в том числе гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», в составе флота с 2018 года;

— носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности, в том числе гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», в составе флота с 2018 года; атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» — многоцелевая субмарина типа «Ясень-М», в составе флота с 2021 года;

— многоцелевая субмарина типа «Ясень-М», в составе флота с 2021 года; танкер-снабженец «Академик Пашин» — средний морской танкер проекта 23130, перевозит флотский мазут, авиационный керосин, способен передавать жидкие и сухие грузы на ходу в море, в составе флота с 2020 года;

— средний морской танкер проекта 23130, перевозит флотский мазут, авиационный керосин, способен передавать жидкие и сухие грузы на ходу в море, в составе флота с 2020 года; спасательный буксир «Николай Чикер» — океанский спасательный буксир проекта Р-5757 (класс «Фотий Крылов»), построен в Финляндии по заказу ВМФ СССР в 1989 году, оснащен вертолетной площадкой и барокамерой.

«Этот визит соответствует историческим дружественным отношениям между Кубой и Российской Федерацией и запланирован в соответствии с международными правилами, которым Куба привержена», — сказано в сообщении кубинского военного ведомства. В нем также подчеркивается, что ни один российский корабль не несет ядерное оружие, поэтому стоянка в Гаване «не представляет угрозы для региона».

В программе российских моряков — визиты вежливости к командующему кубинским ВМФ и губернатору Гаваны и посещение культурно-исторических мест. «По прибытии в порт Гаваны с одного из кораблей группы будет дан 21 залп салюта в знак приветствия, на что ответит артиллерийская батарея Революционных вооруженных сил из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья», — сообщило кубинское военное ведомство.

11 июня российское Минобороны сообщило, что эта корабельная группа приступила в Атлантическом океане к учениям с высокоточным ракетным оружием. «Экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 км», — уточнили в ведомстве. До этого «Адмирал Горшков» «провел тренировку по отражению атаки средств воздушного нападения».

РБК обратился в Министерство обороны с запросом, какова цель захода группы в Гавану.

В середине мая Минобороны России сообщило, что отряд из трех кораблей Северного флота вышел в дальний поход из Североморска (Баренцево море) и корабли «взяли курс в Атлантику через назначенные районы Баренцева моря». АПЛ «Казань» присоединилась к ним позже. Основные задачи этого похода — «демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны».

Что особенного в этом визите

Российские военные корабли нередко заходят в порт Гаваны — например, летом 2023 года туда на несколько дней из Кронштадта пришел учебный корабль «Перекоп», на котором проходят практику курсанты военно-морских вузов. «На этот раз в группировку входит как относительно современный фрегат «Адмирал Горшков», несущий в том числе и крылатые ракеты, так и, что особенно важно, многоцелевая атомная субмарина «Казань» типа «Ясень», которая обладает мощным комплексом ракетного вооружения», — отметил в беседе с РБК научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

Он обратил внимание, что в последние годы американское военное руководство часто упоминает эти субмарины в контексте угрозы безопасности США. Например, глава Северного командования американских вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо в марте 2024 года на слушаниях в сенате, сославшись на российские СМИ, заявил, что Москва планирует ввести в эксплуатацию 12 подлодок типа «Ясень», поровну распределив их между Атлантическим и Тихим океанами. Такой расклад, отметил Гийо, будет представлять «постоянную конвенциональную угрозу критической инфраструктуре» почти на всей территории Северной Америки.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович также обращает внимание на состав группы Северного флота. «Не исключено, что мы наблюдаем отработку давно анонсированного боевого дежурства носителей гиперзвукового оружия, способных взять под прицел те самые «центры принятия решений» непосредственно на американском континенте, — сказал он РБК. — С учетом появления ракет средней дальности американского производства в отдельных регионах такой сценарий был по большому счету неизбежным».

Аналогии с Карибским кризисом 1962 года здесь весьма условны, продолжил Стефанович. «Однако да, это (визит военных кораблей в Гавану. — РБК) демонстрация потенциала по созданию угроз непосредственно «континентальным [территориям] США, в том числе с использованием стратегического неядерного оружия», — отметил он.

Как этот визит воспринимают в США

В Госдепартаменте, отвечая на вопрос РБК, воспринимает ли Вашингтон российские корабли на Кубе как угрозу, заявили, что прямой угрозы они не представляют, а потому беспокойства у американского руководства не вызывают. Визит в порт Гаваны там назвали частью обычной военно-морской деятельности. «Мы ожидаем, что в рамках регулярных российских военных учений этим летом Россия проявит усиленную военно-морскую и воздушную активность вблизи Соединенных Штатов. Кульминацией этих действий станут глобальные российские военно-морские учения этой осенью», — отметили в ведомстве. По информации Госдепартамента, Россия временно направит в Карибский регион военные корабли, которые, скорее всего, зайдут в порты Кубы и Венесуэлы. Госдепартамент также допустил, что российская авиация будет совершать полеты в регионе в этот период.

Российское Минобороны о планах провести такие учения публично не сообщало.

Тем не менее наблюдать за российскими кораблями американские военные будут. Как сообщил 11 июня телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника, за подводной лодкой будут следить два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, а за надводной частью группы — эсминец и катер береговой охраны США.

5 июня президент России Владимир Путин на встрече с представителями иностранных СМИ заявил, что Москва может ответить на поставки оружия Украине тем, что разместит свои вооружения в других регионах. «Мы думаем на тему того, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть симметричным. Мы над этим подумаем», — сказал он.

«В принципе, в США про такие угрозы заговорили уже некоторое время назад, как раз с акцентом на подводные лодки типов «Ясень» и «Ясень-М». Так что, думается, и меры противодействия уже разрабатываются, и с учетом нынешнего «кубинского похода» финансирование тоже выделят с большей готовностью, — предположил Стефанович. — Не думаю, что мы увидим прямо-таки обострение, но некое новое качество российско-американского противоборства появляется. При этом в целом обеспечение подобного развертывания у враждебных берегов — крайне сложная задача. Такие эпизоды останутся именно эпизодами, в нынешнем состоянии и в условиях наличия более острых проблем ВМФ России есть чем заняться и в родных акваториях».