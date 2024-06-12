 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

В Крыму национализировали квартиру украинского бизнесмена Хомутынника

В Крыму национализировали квартиру украинского бизнесмена Виталия Хомутынника

Квартиру семьи украинского предпринимателя и политика Виталия Хомутынника в поселке Ливадия на южном берегу Крыма национализировали, сообщил «РИА Новости» глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника», — сказал он.

Спикер парламента уточнил, что жилье находится в том же доме в Ливадии, что и ранее национализированная квартира президента Украины Владимира Зеленского. Последнюю в октябре 2023 года продали на аукционе за 44,3 млн руб.

В Крыму национализируют квартиру украинского бизнесмена Хомутынника
Политика

О намерении властей полуострова национализировать собственность Хомутынника Константинов сообщил 8 июня. Он уточнил, что в парламент региона поступил законопроект о национализации нескольких предприятий, подготовленный антитеррористической комиссией.

В перечень проекта постановления о национализации включили имущество 110 физических и юридических лиц, «которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ». Это объекты, принадлежащие родственникам Хомутынника и другим «украинским соседям» Зеленского в поселке Ливадия, пояснял Константинов. Среди них, в частности, был парк-отель «Порто Маре» в Алуште.

Национализация имущества украинских бизнесменов началась в Крыму в 2014 году после вхождения полуострова в состав России. В декабре 2023 года Константинов рассказал, что под национализацию попало свыше 2,6 тыс. активов, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. Накануне он сообщил, что в бюджет полуострова от продажи национализированных активов украинских предпринимателей поступило более 2,1 млрд руб.

Хомутынник по состоянию на 2022 год занимал 15-е место в рейтинге богатейших украинских предпринимателей по версии местного издания Forbes с состоянием в $490 млн. Сейчас бизнесмен в рейтинг не входит. В 2023 году он продал свои доли в агрохолдинге Kernel и газодобывающей компании «Укрнефтебурение». В 2014 году, Хомутынник стал самым богатым депутатом Верховной рады VIII созыва: он задекларировал 293,8 млн грн дохода ($7,2 млн).

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
национализация Крым квартира Украина бизнесмен Владимир Константинов

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Польша вновь подняла самолеты из-за активности российской авиации Политика, 07:45
МИД назвал условие ХАМАС для освобождения из плена двух россиян Политика, 07:29
В Крыму национализировали квартиру украинского бизнесмена Хомутынника Политика, 06:49
Гладков предупредил жителей Белгородской области о «сложной опасности» Политика, 06:40
Матвиенко заявила о назревшем запросе общества на обновление элит Политика, 06:38
Bloomberg узнал о хаосе в партии Макрона после роспуска Нацсобрания Политика, 06:27
Опру Уинфри госпитализировали с желудочным гриппом Общество, 06:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg узнал, как США планируют ограничить поставки чипов в Россию Политика, 05:56
В Одессе прозвучал взрыв Политика, 05:33
Reuters узнал, что ХАМАС отклонил план перемирия Байдена Политика, 05:20
Адвокат назвал условие прекращения дела генерала Попова Политика, 05:17
Норвегия выделит €240 млн на закупку средств ПВО для Киева Политика, 04:46
Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве Общество, 04:42
Суд в Москве заочно арестовал снайпершу из Грузии за службу в ВСУ Политика, 04:18