В Крыму национализировали квартиру украинского бизнесмена Хомутынника

Квартиру семьи украинского предпринимателя и политика Виталия Хомутынника в поселке Ливадия на южном берегу Крыма национализировали, сообщил «РИА Новости» глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника», — сказал он.

Спикер парламента уточнил, что жилье находится в том же доме в Ливадии, что и ранее национализированная квартира президента Украины Владимира Зеленского. Последнюю в октябре 2023 года продали на аукционе за 44,3 млн руб.

О намерении властей полуострова национализировать собственность Хомутынника Константинов сообщил 8 июня. Он уточнил, что в парламент региона поступил законопроект о национализации нескольких предприятий, подготовленный антитеррористической комиссией.

В перечень проекта постановления о национализации включили имущество 110 физических и юридических лиц, «которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ». Это объекты, принадлежащие родственникам Хомутынника и другим «украинским соседям» Зеленского в поселке Ливадия, пояснял Константинов. Среди них, в частности, был парк-отель «Порто Маре» в Алуште.

Национализация имущества украинских бизнесменов началась в Крыму в 2014 году после вхождения полуострова в состав России. В декабре 2023 года Константинов рассказал, что под национализацию попало свыше 2,6 тыс. активов, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. Накануне он сообщил, что в бюджет полуострова от продажи национализированных активов украинских предпринимателей поступило более 2,1 млрд руб.

Хомутынник по состоянию на 2022 год занимал 15-е место в рейтинге богатейших украинских предпринимателей по версии местного издания Forbes с состоянием в $490 млн. Сейчас бизнесмен в рейтинг не входит. В 2023 году он продал свои доли в агрохолдинге Kernel и газодобывающей компании «Укрнефтебурение». В 2014 году, Хомутынник стал самым богатым депутатом Верховной рады VIII созыва: он задекларировал 293,8 млн грн дохода ($7,2 млн).