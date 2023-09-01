В Крыму оценили стоимость национализированной квартиры Зеленского

Вид на здание жилого комплекса «Император», в котором находится квартира Владимира Зеленского (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, которую национализировали весной, оценивается в $200–300 тыс., сообщил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

По мнению спикера, цена квартиры — «смех», потому что, как считает он, Зеленский «в день больше кладет в карман». Константинов также отметил, что у Зеленского нет «обратного пути в Ялту», потому что его образ артиста и комика «полностью утрачен».

В мае власти Крыма сообщили, что национализировали квартиру Зеленского в Ялте.

В 2019 году Reuters сообщил, что в апреле 2013 года, когда Крым был еще в составе Украины, супруга Зеленского купила квартиру в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия на побережье Черного моря у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка. Жилплощадь Елена Зеленская приобрела за $163,8 тыс., следует из декларации о доходах ее супруга и украинского реестра недвижимости, отмечало агентство. В пресс-службе украинского лидера заявляли, что квартира в Крыму была куплена законно и по рыночной цене и что семья президента намерена пользоваться ей «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».



Летом 2021 года Аксенов говорил, что Зеленский вовремя платит за квартиру. «Молодец. По 6 тыс. руб. в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», — отмечал он.