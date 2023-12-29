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Политика ,  
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Число национализированных объектов украинцев в Крыму достигло 2,6 тыс.

Константинов: в Крыму национализировали 2,6 тыс. объектов украинских бизнесменов
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Крыма национализировали более 2,6 тыс. объектов украинских политиков и предпринимателей после того, как начали использовать эту процедуру, сообщил спикер парламента полуострова Владимир Константинов в телеграм-канале.

Речь идет как о движимом, так и о недвижимом имуществе 192 физических и юридических лиц, уточнил председатель парламента. На торгах, по словам Константинова, уже продали 24 национализированных объекта.

В бюджет Крыма благодаря такой практике поступили «серьезные деньги», отметил он. Константинов добавил, что власти направят средства на нужды региона, а также поддержку военнослужащих и их семей.

В Крыму национализировали более тысячи объектов украинских собственников
Политика
Владимир Константинов

Процедуру будут использовать и в 2024 году, заключил председатель парламента Крыма.

В середине декабря Константинов писал, что власти полуострова национализировали около 1150 объектов, принадлежавших 77 юридическим и физическим лицам с Украины.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума.

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Крым Владимир Константинов Украина национализация

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