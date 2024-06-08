В Крыму национализируют квартиру украинского бизнесмена Хомутынника

В Крыму предложили национализировать квартиру украинского предпринимателя и политика Виталия Хомутынника, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов «РИА Новости» на полях ПМЭФ.

Он уточнил, что в парламент региона поступил законопроект о национализации нескольких предприятий. Его подготовила антитеррористическая комиссия.

«В него вошли такие крупные активы, как парк-отель «Порто Маре» в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано», — сказал Константинов, уточнив, что речь идет о Хомутыннике.

Позднее спикер крымского парламента выложил пост в телеграм-канале, в котором рассказал, что в перечень проекта постановления о национализации включено имущество 110 физических и юридических лиц, «которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ».

По его словам, в список были внесены «объекты, принадлежащие родственникам украинского политика Виталия Хомутинника и другим украинским соседям» президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

Власти Крыма сообщили о национализации квартиры Зеленского в Ливадии в мае 2023 года. В собственность региона перешла квартира, купленная женой украинского президента Еленой Зеленской в 2013 году .

Глава Крыма Сергей Аксенов допускал, что квартиру могут передать малообеспеченной либо многодетной семье, однако в октябре 2023 года ее продали на аукционе за 44,3 млн руб.