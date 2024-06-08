 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2024 ,  
0 

В Крыму национализируют квартиру украинского бизнесмена Хомутынника

В Крыму национализируют квартиру украинского бизнесмена и политика Хомутынника
Сюжет
ПМЭФ-2024
Сюжет
Военная операция на Украине

В Крыму предложили национализировать квартиру украинского предпринимателя и политика Виталия Хомутынника, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов «РИА Новости» на полях ПМЭФ.

Он уточнил, что в парламент региона поступил законопроект о национализации нескольких предприятий. Его подготовила антитеррористическая комиссия.

«В него вошли такие крупные активы, как парк-отель «Порто Маре» в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано», — сказал Константинов, уточнив, что речь идет о Хомутыннике.

Позднее спикер крымского парламента выложил пост в телеграм-канале, в котором рассказал, что в перечень проекта постановления о национализации включено имущество 110 физических и юридических лиц, «которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ».

По его словам, в список были внесены «объекты, принадлежащие родственникам украинского политика Виталия Хомутинника и другим украинским соседям» президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

Балицкий заявил о национализации всех украинских объектов в Запорожье
Политика
Евгений Балицкий

Власти Крыма сообщили о национализации квартиры Зеленского в Ливадии в мае 2023 года. В собственность региона перешла квартира, купленная женой украинского президента Еленой Зеленской в 2013 году.

Глава Крыма Сергей Аксенов допускал, что квартиру могут передать малообеспеченной либо многодетной семье, однако в октябре 2023 года ее продали на аукционе за 44,3 млн руб.

Теги
Крым национализация Владимир Константинов Владимир Зеленский
Материалы по теме
Балицкий заявил о национализации всех украинских объектов в Запорожье
Политика
На Украине национализировали имущество Евгения Балицкого
Политика
В Запорожской области приступили к национализации украинских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Игроки «Реала» и «Челси» вошли в состав сборной Украины на Евро-2024 Спорт, 10:33
Шадаев заявил о возможном запрете бумажных обращений бизнеса в госорганы Бизнес, 10:21
Сафонов вернулся в Россию после товарищеского матча с Белоруссией Спорт, 10:15
Костин не увидел особого перегрева экономики Экономика, 10:10
Нагрузка на банк ВТБ в Китае на фоне проблем с платежами выросла в 25 раз Бизнес, 10:10
В Свердловской области нашли пропавших три дня назад детей из Тюмени Общество, 10:07
Меняйло назвал цель сбитых над Северной Осетией беспилотников Политика, 10:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Борис Титов рассказал о трудностях в продвижении российского вина в Китае Вино, 10:00
Политики и бизнес — о том, как перевернуть страницу приватизации 1990-х Бизнес, 10:00
Куда инвестировать средства: топ-6 вариантов в 2024 году Инвестиции, 10:00
В Крыму национализируют квартиру украинского бизнесмена Хомутынника Политика, 09:40
Минобороны сообщило о первом сбитом в Северной Осетии беспилотнике Политика, 09:31
Выборы в Европарламент. Что важно знать Политика, 09:00
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в июне 2024 года Инвестиции, 09:00