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Политика ,  
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Крым продал активов украинских бизнесменов на ₽2,1 млрд

Крым продал активов украинских бизнесменов на более чем ₽2 млрд

В бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских бизнесменов поступило более 2,1 млрд руб. Об этом заявил в интервью "РИА Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов.

"В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей", — сказал Константинов. По его словам, работа по оценке имущества для последующей продажи на торгах продолжается.

Крымский парламент с осени 2022 года принял несколько решений о национализации имущества ряда украинских политиков и бизнесменов. В декабре 2023 года Константинов рассказал, что под национализацию попало свыше 2,6 тыс. активов, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. 

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В частности, в Крыму национализировали дом и земельный участок в селе Белоглинка площадью 455 кв. м, принадлежащие владельцу производства колес для железнодорожного транспорта «Интертайп» Виктору Пинчуку. Экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко лишился доли в 1/4 доли в нежилом помещении в Ялте.

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Теги
Крым активы продажа активов Владимир Константинов национализация

Новейшие практики цифрового обслуживания

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