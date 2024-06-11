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Война санкций ,  
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Россия и Венесуэла подписали меморандум о противодействии санкциям

Сюжет
Война санкций
Сергей Лавров и Иван Хиль Пинто
Сергей Лавров и Иван Хиль Пинто (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Россия и Венесуэла подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу противодействия односторонним санкциям. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее информации, подписи под документом поставили глава МИД России Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Иван Хиль Пинто.

«Российско-венесуэльские переговоры начались с подписания меморандума о взаимопонимании», — уточнила Захарова.

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Николас Мадуро

Документ подписан на полях совещания глав МИД БРИКС, которое проходит в Нижнем Новгороде с 10 по 11 июня.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская республика скоро станет членом БРИКС.

Объединение БРИКС было основано в 2006 году. Изначально его участниками были Бразилия, Россия, Индия и Китай (блок назывался БРИК). В 2010 году к организации присоединилась ЮАР, после чего она получила свое нынешнее название.

1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения, образованное из первых букв первых пяти стран-членов, решили не менять.

Планировала вступить в БРИКС и Аргентина, но новый президент страны Хавьер Милей в конце 2023 года объявил об отказе от этого шага. Возможность вступления в блок рассматривают и другие страны, в том числе Таиланд, Венесуэла и Белоруссия.

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Теги
Персоны
Россия Венесуэла меморандум санкции
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

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