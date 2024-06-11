Россия и Венесуэла подписали меморандум о противодействии санкциям
Россия и Венесуэла подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу противодействия односторонним санкциям. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее информации, подписи под документом поставили глава МИД России Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Иван Хиль Пинто.
«Российско-венесуэльские переговоры начались с подписания меморандума о взаимопонимании», — уточнила Захарова.
Документ подписан на полях совещания глав МИД БРИКС, которое проходит в Нижнем Новгороде с 10 по 11 июня.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская республика скоро станет членом БРИКС.
Объединение БРИКС было основано в 2006 году. Изначально его участниками были Бразилия, Россия, Индия и Китай (блок назывался БРИК). В 2010 году к организации присоединилась ЮАР, после чего она получила свое нынешнее название.
1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения, образованное из первых букв первых пяти стран-членов, решили не менять.
Планировала вступить в БРИКС и Аргентина, но новый президент страны Хавьер Милей в конце 2023 года объявил об отказе от этого шага. Возможность вступления в блок рассматривают и другие страны, в том числе Таиланд, Венесуэла и Белоруссия.