Россия и Венесуэла подписали меморандум о противодействии санкциям

Сергей Лавров и Иван Хиль Пинто (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Россия и Венесуэла подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу противодействия односторонним санкциям. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее информации, подписи под документом поставили глава МИД России Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Иван Хиль Пинто.

«Российско-венесуэльские переговоры начались с подписания меморандума о взаимопонимании», — уточнила Захарова.

Документ подписан на полях совещания глав МИД БРИКС, которое проходит в Нижнем Новгороде с 10 по 11 июня.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская республика скоро станет членом БРИКС.