Правительство Таиланда одобрило заявку на членство в БРИКС
Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерениях страны стать членом БРИКС, сообщает Bangkok Post со ссылкой пресс-секретаря кабмина Чая Вачаронга.
В документе говорится, что членство в объединении повысит роль страны на международной арене, а также расширит возможности Таиланда в создании нового мирового порядка.
Вачаронг добавил, что БРИКС пригласил страны, желающие присоединиться, принять участие в 16-м саммите объединения, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. По его словам, это позволит ускорить процесс вступления в БРИКС.
Изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Летом 2023 года в организацию пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Однако Аргентина от вступления в БРИКС отказалась. О планах вступить в БРИКС говорили Венесуэла и Шри-Ланка.
Заявки на вхождение в БРИКС подали еще Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт и другие, говорила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.
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