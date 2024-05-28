Правительство Таиланда одобрило заявку на членство в БРИКС

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Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерениях страны стать членом БРИКС, сообщает Bangkok Post со ссылкой пресс-секретаря кабмина Чая Вачаронга.

В документе говорится, что членство в объединении повысит роль страны на международной арене, а также расширит возможности Таиланда в создании нового мирового порядка.

Вачаронг добавил, что БРИКС пригласил страны, желающие присоединиться, принять участие в 16-м саммите объединения, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. По его словам, это позволит ускорить процесс вступления в БРИКС.

Изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Летом 2023 года в организацию пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Однако Аргентина от вступления в БРИКС отказалась. О планах вступить в БРИКС говорили Венесуэла и Шри-Ланка.

Заявки на вхождение в БРИКС подали еще Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт и другие, говорила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.