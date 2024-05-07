Мадуро заявил о поддержке Путина в Венесуэле

Народ Венесуэлы поддерживает президента России Владимира Путина, который превратил страну в новую сверхдержаву, заявил глава республики Николас Мадуро в эфире Venezolana de Television.

«Наш народ любит вас, поддерживает вас, уважает вас, и мы продолжим вместе, сплоченно продвигаться к многополярному миру», — сказал Мадуро (цитата по EFE).

По его словам, Путин — один из величайших лидеров мира, он вывел Россию на такой этап развития, на котором она стала новой сверхдержавой.

В начале апреля Мадуро анонсировал поездку в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раскрыл даты визита, но заявил, что в Кремле готовятся к встрече с президентом Венесуэлы. В конце января года Песков сообщал, что потребность в визите Мадуро в Россию есть.