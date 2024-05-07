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Мадуро заявил о поддержке Путина в Венесуэле

Мадуро: народ Венесуэлы поддерживает Путина

Народ Венесуэлы поддерживает президента России Владимира Путина, который превратил страну в новую сверхдержаву, заявил глава республики Николас Мадуро в эфире Venezolana de Television.

«Наш народ любит вас, поддерживает вас, уважает вас, и мы продолжим вместе, сплоченно продвигаться к многополярному миру», — сказал Мадуро (цитата по EFE).

По его словам, Путин — один из величайших лидеров мира, он вывел Россию на такой этап развития, на котором она стала новой сверхдержавой.

Мадуро анонсировал визит в Россию
Политика
Николас Мадуро

В начале апреля Мадуро анонсировал поездку в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раскрыл даты визита, но заявил, что в Кремле готовятся к встрече с президентом Венесуэлы. В конце января года Песков сообщал, что потребность в визите Мадуро в Россию есть.

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Теги
Николас Мадуро Владимир Путин поддержка Венесуэла

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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