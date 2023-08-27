Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке

Белоруссия является страной-кандидатом на вступление в БРИКС, однако на саммите в ЮАР Минск не получил официального приглашения в объединение. Глава МИД Белоруссии заверил, что заявку страны рассмотрят в приоритетном порядке

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Заявка Белоруссии на вступление в БРИКС будет рассматриваться в приоритетном порядке, заявил глава МИД республики Сергей Алейник по итогам саммита БРИКС в ЮАР, передает телеканал ОНТ.

«В ходе наших контактов со странами-членами БРИКС, странами-партнерами, мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете и она будет рассмотрена», — заявил министр.

Алейник подчеркнул, что Минск «рассчитывает на активную работу в рамках БРИКС», а страна может предложить «устойчивое экономическое развитие, создание более справедливых альтернатив платежным системам». По его словам, сопряжение Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС могло бы ускорить процессы становления многополярного мира.

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС. Белоруссия в БРИКС не входит, однако в июле страна передала ноту, которая подтверждает намерение республики вступить в объединение.

На 15-м саммите объединения, который проходил в ЮАР с 22 по 24 августа, в БРИКС пригласили шесть новых стран: Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Они станут полноправными участниками объединения с 1 января следующего года, когда председательство в БРИКС перейдет к России.

Всего заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, говорил РБК шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. «В числе тех, кто подал заявку официально, фигурируют страны Латинской Америки (Аргентина), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), Африки (Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия), Индонезия. Список стран большой», — отмечал Суклал. По его словам, желание вступить в БРИКС выразили более 40 стран.