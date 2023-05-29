Мадуро заявил о желании Венесуэлы присоединиться к БРИКС

Николас Мадуро (Фото: Carlos Becerra / Getty Images)

Венесуэла хотела бы стать членом БРИКС, заявил президент страны Николас Мадуро на пресс-конференции по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Трансляцию вел TeleSUR.

«Если вы спросите Венесуэлу: «Вы стремитесь когда-нибудь присоединиться к БРИКС?» Да. Мы хотим быть частью БРИКС», — сказал глава государства.

Мадуро добавил, что блок стал площадкой для обсуждения новой архитектуры глобальной геополитики.

Лула да Силва, в свою очередь, подчеркнул готовность Бразилии поддержать заявку Венесуэлы. «Я выступаю за интеграцию Венесуэлы в БРИКС», — заявил политик. Он сообщил, что члены организации обсудят заявки «нескольких стран», желающих присоединиться к БРИКС, на предстоящей встрече в ЮАР. Саммит глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), должен состояться в Йоханнесбурге 22 августа.

В июне 2022 года заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. У организации есть институт — Новый банк развития БРИКС, в который помимо основных членов организации входят Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В конце мая газета Financial Times (FT) со ссылкой на заявление организации сообщила, что переговоры о присоединении к банку начала Саудовская Аравия.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. Официальный старт его работе дали на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах — членах БРИКС и развивающихся странах. Его уставный капитал — $100 млрд.

Москва положительно смотрит на возможное расширение БРИКС, но «к данной проблеме нужно подходить очень осторожно, аккуратно», говорил помощник российского президента Юрий Ушаков. Российская сторона предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение. Также, по мнению Ушакова, сначала нужно найти какие-либо форматы, которые на начальном этапе позволят сотрудничать с объединением в качестве наблюдателей.