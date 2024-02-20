Мадуро заявил о скором включении Венесуэлы в БРИКС
Венесуэла в скором времени войдет в состав БРИКС, заявил президент страны Николас Мадуро в телеэфире. Его слова приводит пресс-служба Министерства народной власти по коммуникации и информации.
В эфире своей программы Con Maduro + глава государства отметил, что «появление нового мира и консолидация БРИКС необратимы», добавив, что «Венесуэла скоро войдет в БРИКС».
БРИКС основано в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2010-м к объединению присоединилась ЮАР. Летом 2023 года на саммите в Йоханнесбурге вступить в БРИКС пригласили Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Аргентину. Все, кроме двух последних, официально присоединились к организации 1 января 2024 года.
В начале текущего года Мадуро заявил, что Венесуэла может присоединиться к БРИКС на следующем саммите. Он пройдет в октябре 2024 года в Казани.
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