Мадуро заявил о скором включении Венесуэлы в БРИКС

Венесуэла в скором времени войдет в состав БРИКС, заявил президент страны Николас Мадуро в телеэфире. Его слова приводит пресс-служба Министерства народной власти по коммуникации и информации.

В эфире своей программы Con Maduro + глава государства отметил, что «появление нового мира и консолидация БРИКС необратимы», добавив, что «Венесуэла скоро войдет в БРИКС».

БРИКС основано в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2010-м к объединению присоединилась ЮАР. Летом 2023 года на саммите в Йоханнесбурге вступить в БРИКС пригласили Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Аргентину. Все, кроме двух последних, официально присоединились к организации 1 января 2024 года.

В начале текущего года Мадуро заявил, что Венесуэла может присоединиться к БРИКС на следующем саммите. Он пройдет в октябре 2024 года в Казани.

