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Военная операция на Украине ,  
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Макрон заявил о начале обучения Францией украинских пилотов

Макрон: обучение украинских пилотов Францией началось
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Франция начинает подготовку украинских летчиков с сегодняшнего дня, заявил президент страны Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляцию в YouTube вело издание The Independent.

«Обучение украинских пилотов начинается в настоящий момент», — заявил Макрон.

Президент Франции не уточнил, где именно проходят тренировки и количество украинцев, которые пройдут обучение.

6 июня Макрон объявил о передаче Киеву нескольких боевых самолетов Mirage 2000-5 к концу 2024 года. По его словам, Париж также запустит программу обучения украинских пилотов и начнет подготовку украинских военнослужащих. В программе примут участие 4,5 тыс. украинских солдат. Обучение начнется летом, отметил Макрон.

Премьер Франции рассказал о перспективах отправки инструкторов на Украину
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

В феврале 2024 года Макрон допустил отправку французских войск на Украину. Позднее он не исключил и проведение наземной операции против российской армии. Власти нескольких стран раскритиковали заявление Макрона. Отправку солдат, в частности, исключили американские власти.

Зеленский в апреле заявил, что на территории страны не нужны иностранные войска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда отметил, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.

Премьер Франции рассказал о перспективах отправки инструкторов на Украину
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

В начале мая Макрон назвал в числе условий для отправки войск прорыв Россией линии фронта или поступление соответствующей просьбы от Украины. В российском МИДе пообещали, что ответ Москвы на такие действия будет не только политическим. 27 мая главком вооруженных сил Украины Александр Сырский после видеовстречи с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню заявил, что приветствует отправку французских военных инструкторов в страну.

В конце мая депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил об отправке первой группы инструкторов из Франции. В Париже официально не заявляли об этом решении.

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Франция Военная операция на Украине Украина
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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